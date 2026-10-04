「韓流」助陣李四川 韓國瑜啟動地方輔選：兩種身分腳步不停

立法院長韓國瑜今天下午赴板橋第一運動場，替國民黨新北市長參選人李四川站台，主辦方宣布現場人數突破4萬人。活動結束後，韓國瑜在臉書發文表示，近期行程滿檔，真的有種要「分身」的感覺，一個自己在立法院做好院長工作，另一個自己則走進地方展開輔選行程，「兩個國瑜，兩種身分，腳步不停，熱情更不能停」，只要有需要，他就會盡力而為、繼續打拚。

韓國瑜表示，這兩天行程一站接一站，真的有種要「分身」的感覺，但越忙，心裡反而越有力量，因為每到一個地方、每見到一位老朋友、每握到一雙熱情的手，都能感受到大家滿滿的支持與期待。他說，一個自己在立法院，把院長該做的工作做好，另一個自己則走進地方，從基隆、雲林到台中、新北，展開輔選行程；儘管行程很滿、腳步很快，但每到一個地方，看到熟悉的朋友、認真的夥伴，總讓他覺得格外親切、溫暖。

韓國瑜指出，他先到基隆，力挺最溫暖的「小愛爸爸」、基隆市長謝國樑，適逢謝國樑生日，他也親自用西班牙文唱生日快樂歌，希望謝國樑能感受到滿滿的熱情與支持；接著回到雲林，雲林一直是他很有感情的第二故鄉，這次和國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美一起走訪地方、拜訪廟宇，沿途看到許多熟悉的鄉親，也再次感受到雲林濃濃的人情味。

韓國瑜說，今天一早，他來到台中，參加好搭檔、立法院副院長江啟臣的競選總部成立活動。江啟臣是他在立法院並肩工作的好夥伴，這些年兩人一起主持院會、一起拚國會外交；如今來到地方，看見大家為共同目標全力以赴，更讓他感受到團隊並肩向前的力量。下午他再趕往新北，與老戰友、國民黨新北市長參選人李四川見面。從過去在高雄一起打拚，如今各自在不同位置上繼續努力，時間改變了很多事情，但有一件事始終沒變，就是兄弟之間的情誼一直都在。

韓國瑜強調，接下來他還會繼續利用工作之外的時間走訪各地，看看大家、聽聽大家的聲音，兩個身分，兩種節奏，但一樣認真，一樣珍惜每一次見面的機會：一個韓國瑜，把院長的責任做好；另一個韓國瑜，把地方的腳步走好。

他說，兩個國瑜，兩種身分，腳步不停，熱情更不能停；只要有需要，我就會盡力而為，繼續拚、繼續走，大家一起努力，一起加油。