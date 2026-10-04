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影／李四川萬人造勢 藍白主席、韓國瑜加持再造韓流

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（中）下午在板橋舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川在台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）的陪同大進場，受到民眾熱烈歡迎，有再現韓流的氣勢。記者黃義書／攝影
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（中）下午在板橋舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川在台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）的陪同大進場，受到民眾熱烈歡迎，有再現韓流的氣勢。記者黃義書／攝影

新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川，下午在板橋第一運動場舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢，國民黨重量級大咖國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，及民眾黨主席黃國昌出席助陣，藍白展現大團結。

2026九合一選舉

「海納百川」萬人大造勢，一開始主持人便喊出現場擠進2萬民眾。主持人號召民眾揮舞國旗、川伯競選旗幟高喊「海納百川 我們都挺李四川」壯大聲勢，展現組織動員的能力。接著南投縣長許淑華、前台北縣長周錫瑋、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌先後助講。立法院長韓國瑜也到場為李四川站台，破解讀為「韓流」對抗「洋流」的代表。

李四川在台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜的陪同下大進場掀起造勢高潮，受到民眾熱烈歡迎，相爭上前握手表達支持，有再現韓流的氣勢。一上台便與韓國瑜，四人拉起手高呼「海納百川 我們都挺李四川」口號。

侯友宜致詞時表示，請支持侯友宜，讓新北市更為偉大，不斷超越新北。就將您那一票，投給李四川！大家說好不好？」 

侯友宜再表示，肯定侯友宜，票投李四川！肯定侯友宜，票投李四川！新北要進步，「給你好市長」（台語），新北要接棒、「給你好市長」（台語）感謝大家，拜託大家，謝謝！謝謝！」 

李四川致詞表示，新北的大事，是李四川的事。新北的未來，我一定會把它扛起來。

李四川表示，自己沒有資源，也沒有政治的資源和靠山。真正的靠山，只有新北404萬的百姓。

李四川表示，新北這一戰，是公務生涯最後的一戰。將用40年的經驗，來貢獻新北市，盡全力接下侯友宜這一棒，讓我再拼一次。

新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川，下午在板橋第一運動場舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢，一開始主持人便喊出現場擠進2萬民眾。記者黃義書／攝影
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川，下午在板橋第一運動場舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢，一開始主持人便喊出現場擠進2萬民眾。記者黃義書／攝影

新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（中）下午舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川在台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）的陪同大進場，受到民眾熱烈歡迎，相爭上前握手錶達支持，有再現韓流的氣勢。記者黃義書／攝影
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（中）下午舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川在台北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）的陪同大進場，受到民眾熱烈歡迎，相爭上前握手錶達支持，有再現韓流的氣勢。記者黃義書／攝影

新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（左二）下午在板橋舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川與台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜合體，呼籲選民支持李四川承接下一棒。記者黃義書／攝影
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（左二）下午在板橋舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川與台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜合體，呼籲選民支持李四川承接下一棒。記者黃義書／攝影

新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（左二）下午在板橋舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川與台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜合體，高舉雙手高呼「海納百川 我們都挺李四川」。記者黃義書／攝影
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川（左二）下午在板橋舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢。李四川與台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜合體，高舉雙手高呼「海納百川 我們都挺李四川」。記者黃義書／攝影

新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川下午舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢，立法院長韓國瑜（圖）出席助陣站台。記者黃義書／攝影
新北市長選戰激戰，國民黨新北市長參選人李四川下午舉辦「海納百川 我們都挺李四川」萬人大造勢，立法院長韓國瑜（圖）出席助陣站台。記者黃義書／攝影

韓國瑜 李四川 2026九合一選舉 鄭麗文 新北市選舉

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