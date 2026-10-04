接任競總榮譽主委…傳提名沈伯洋只為牽制蔣萬安 賴總統：認知作戰

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天競選總部成立，包含賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人都到場，主辦單位宣稱現場匯聚超過12萬人，賴總統也當場宣布接任沈伯洋競總榮譽主委，並強調身為黨主席就是要讓沈當選，說他只是要守住基本盤、牽制現任市長蔣萬安，都是「認知作戰」，沈是唯一提出願景台北市長參選人，拜託市民能夠支持。

今天現場從中午開始人潮陸續湧入，現場氣氛十分熱絡，更有志工發放「洋流」小物，也有不少民眾從外縣市趕來，開場就有3萬人聚集，到了賴清德總統致詞前，主辦單位聲稱現場已匯聚超過10萬人，從北平東路蔓延到中山南路。

而賴總統致詞完，現場更超過12萬人，而前總統蔡英文也在尾聲拿著麥克風高喊「凍蒜」出現在台上，與賴總統高舉沈伯洋的手拜託市民支持，也讓氣氛到達最高潮，在活動結束後，沈伯洋更唱主題曲「台北順起來」邀所有支持者一起高唱，氣氛嗨到最高點，不少民眾更高喊讓「洋流」進入北市府，場面十分狀觀。

而現場也宣布賴總統接任沈伯洋競選辦公室主任委員，賴總統表示，過去他一直被問「沈伯洋到底會不會贏？」有人說他提名沈伯洋是為了牽制蔣萬安，催出綠營基本盤，現在目的已經達到，但他要告訴大家，這就是「認知作戰」，從來不是為了牽制蔣才提名他，他在提名沈伯洋就告訴他，「你讚啦、你可以的」，就是要讓沈贏得這場選舉。

賴總統說，選舉過程中證明自己比別人好不容易，證明別人比自己差比較容易，但沈選擇打正面選舉，包含蔣身世、甘蔗都主動幫蔣解圍，且沈是第一個願意談願景的台北市長參選人，他以台南市五星級市長的身分保證，支持沈伯洋推動願景，台北市能成為一個「可以做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方」。