建材行火災釀4死 吳宗憲提「住商混合」專案輔導、消防裝備升級3防線

宜蘭員山鄉五金建材行深夜發生重大火警，造成4死1傷、1名消防員嗆傷送醫，宜蘭縣長參選人吳宗憲立委感到深切哀痛，他除了向罹難者及家屬致上深沉哀悼，並感謝消防與義消在艱困環境下全力冒險搶救，此刻最重要是全力陪伴家屬處理善後，並誠心祈願受傷的消防弟兄及獲救長者早日康復。

這場大災造成建材行全家6口人，只有屋主游男無傷獲救。由於游男接掌父親的建材行生意，釀災的3樓透天厝房齡超過50年，1樓做生意、2樓與3樓是住家，屋內充斥建材易燃物且大多是木板隔間，使得火勢一發不可收拾，伴隨著油漆及松香等閃燃爆烈，增加搶救困難度。

吳宗憲指出，重大事故帶來的傷痛太過沉重，政府不能只停留在悲痛與事後檢討，更要化為保護鄉親具體行動。宜蘭有許多老舊住宅與狹窄街廓，面對消防救災空間、耐震、排水、無障礙設施及停車，存在結構性問題，其中老舊電線走火只是火災風險之一，加上部分「住商混和」建物，將居住與營業易燃物儲放並存，縣政須及早盤點、主動協助。

為補強居住安全防線，吳宗憲提出三大解方：

第一、啟動「防災型都市更新」，設單一窗口降門檻：

縣府主動成立「都更輔導專責單一窗口」，盤點高風險老舊街廓，跨局處整合都計、建管、消防與社政資源，透過容積獎勵、稅賦減免及技術團隊進駐，降低整合門檻；重建過程同步納入老舊電氣線路汰換更新、耐震補強、排水改善、無障礙設施與退縮消防搶救通道，全面升級老舊社區防災韌性與居家用電安全。

第二、建立「住商混合」專案輔導，訂定自治管理指引：

針對宜蘭常見「一樓營業、樓上自住」複合建物，由消防、建管與法制單位跨局處主動輔導，全面檢視防火區劃、加裝火警警報、初期滅火設備及易燃物儲放；必要時訂定地方自治管理指引，給店家明確合法的改善標準，也為周邊鄰里築起安全防線。

第三、爭取中央防救災資源，升級裝備守護第一線打火弟兄：

守護鄉親安全，必須先守護第一線消防同仁。面對老舊建築、頂樓加蓋與複雜火場的高溫險境，吳宗憲將全力向中央爭取專案經費，為宜蘭充實高效能熱顯像儀、特殊排煙設備、深層穿透與破壞器材，做消防同仁最強大的後盾。

吳宗憲強調，政府主動從高風險街廓更新、住商混合建物做輔導，到第一線消防量能升級，將「都市更新與防災韌性」整合成一套可落實的縣政工程，讓鄉親住得更安心，也讓每次救援多一分把握。