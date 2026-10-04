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沈伯洋競選總部成立 賴總統、蔡英文、卓榮泰站台牽手高喊凍蒜
民進黨台北市長參選人沈伯洋台北市競選總部下午成立，副總統蕭美琴站台演講、民進黨立院總召蔡其昌率領黨籍立委站台、高雄市長陳其邁站台演講時感謝台北市長蔣萬安一直提到高雄、行政院長卓榮泰舉著「台北順起來」雞蛋糕現身，並舉手機呼籲大家加入沈伯洋的大洋流計畫，支持沈伯洋。
隨後賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰與沈伯洋一起牽手高喊凍蒜。原以為活動到此結束，沈伯洋最後加碼與太太、女兒「小麻糬」一起唱競選歌曲「台北順起來」。
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