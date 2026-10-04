沈伯洋競選總部成立 賴總統、蔡英文、卓榮泰站台牽手高喊凍蒜

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，壓軸登台時因連日跑行程聲音明顯沙啞。他表示，自己從基層公務員一路走來，沒有政治資源與靠山，「我唯一的靠山，只有我們新北市400萬的市民」，更將此次新北市長選舉定調為「我李四川公務生涯最後的一戰」，盼以40年公務經驗貢獻新北，接下市長侯友宜這一棒。

2026-10-04 17:20