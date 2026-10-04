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費鴻泰力挺蔣萬安信義區後援會成立 支持五位議員參選人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數55天，台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔。記者許正宏／攝影
年底選戰倒數55天，台北市長蔣萬安今天選舉行程滿檔。記者許正宏／攝影

年底選戰倒數55天，台北市長蔣萬安信義區後援會成立，許久不見的前立委費鴻泰難得現身到場支持，並與蔣萬安、後援會幹部及在地鄉親交流，共同凝聚地方力量。活動以「台北安可，讓台北更好」為主題，現場支持者揮舞國旗與應援旗幟，展現對台北未來的期待。

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費鴻泰致詞時，感謝長期支持他的信義區鄉親、信義國小師長，以及蔣萬安市長；後援會會長黃秀榕、總幹事高艷秋也邀請各界參與，透過成立大會交流地方意見。活動中，費鴻泰並與蔣萬安、曾任其辦公室主任的許原榮及鄉親合影，展現地方夥伴的連結。

費鴻泰表示，信義區兼具國際商圈與生活社區特色，交通便利、步行安全、公共空間品質，以及長輩與家庭的生活需求，都是地方持續關注的議題。他肯定蔣市長推動城市建設、重視居民生活品質，未來應兼顧城市發展與地方需求。

信義後援會成立象徵支持力量集結，也提供居民交流平台。未來將持續與地方夥伴及鄉親保持聯繫，傾聽需求、推動服務，並支持信義區五位議員候選人，盼共同讓臺北發展更完善、生活環境更美好。

2026九合一選舉 費鴻泰 蔣萬安 信義區 台北市選舉

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