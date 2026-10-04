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李四川合體雙北市長與韓院長板橋萬人大造勢 喊出公務生涯最後一戰
國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢活動，他與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安一同大進場，與在場支持者們握手致意，並上到舞台與立法院長韓國瑜及國民黨籍、民眾黨籍市議員參選人，一同跟著台下萬名支持者高喊「凍蒜」，場面相當熱鬧。
李四川致詞時表示，自己從基層公務員一路走來，沒有政治資源與靠山，「我唯一的靠山，只有我們新北市400萬的市民」，更喊出「這我公務生涯最後的一戰」，盼以40年公務經驗貢獻新北，接下市長侯友宜這一棒。
李四川最後拉著侯市長、蔣市長、韓院長的手，向台下支持者懇託，「讓我再陪你們一次，好不好？讓我們為新北繼續建設，好不好？」。
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