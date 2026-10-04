沈伯洋12年前毒品言論遭翻出掀議 宋楚瑜：禁毒比禁菸重要

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發文稱效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，儘管沈強調北市行早已實施美沙冬戒毒多年，仍引發爭議。親民黨主席宋楚瑜今天直言「禁毒比禁菸較重要」，毒品問題不只是個人健康問題，背後更可能與黑道、詐騙集團相互掛鉤，對社會造成的危害不容輕忽。

親民黨台中市議員參選人黃朝淵今天競選總部成立，宋楚瑜出席站台，談到毒品問題，宋楚瑜表示，「禁毒品的問題，跟黑道、詐騙集團掛鉤，所以毒品的問題非常嚴重。」面對毒品所衍生的治安與社會問題，更需要有志氣、願意真正面對問題的人持續加強、努力。

宋楚瑜今日在黃朝淵競選總部致詞時，多次強調政治應回到人民真正面臨的問題。他表示，「人民的小事，就應該是政府的大事」，政府有限的資源，應該用在人民最需要解決的問題上。

宋楚瑜也肯定黃朝淵過去長期協助民眾處理詐騙、法律及弱勢案件，認為面對詐騙、毒品及背後可能涉及的勢力，需要有人願意站出來處理，而不是只有選舉期間喊口號。

黃朝淵表示，6年多來協助超過2000名民眾處理詐騙、法律問題，未來若進入議會，將持續從地方第一線出發，關注防詐、毒品及治安等民生議題，讓地方問題能夠真正被看見、處理。

黃朝淵今競選總部成立大會，宋楚瑜親自到場站台並授旗。不同於一般競選總部成立大會安排政治人物輪番助講，黃將舞台留給一路相挺的地方民眾與志工，安排「豐后人民開講」，讓人民自己說出地方的問題。

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