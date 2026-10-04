快訊

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

沈伯洋哭了 滅火器一開唱…講稿全忘「想不起來要講什麼」

聽新聞
0:00 / 0:00

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
李四川今在板橋第一運動場舉辦大型造勢，主辦單位宣布現場突破4萬人，從場中央至周邊湧入大批支持者。記者許正宏／攝影
李四川今在板橋第一運動場舉辦大型造勢，主辦單位宣布現場突破4萬人，從場中央至周邊湧入大批支持者。記者許正宏／攝影

「一隻穿雲箭，新北來相見。」立法院長韓國瑜今站上板橋第一運動場替國民黨新北市長參選人李四川助陣，致詞時，舞台後方大螢幕也打出這句話。曾經隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北，在今年相對偏冷的選舉氣氛下，韓國瑜也從當年的選戰主角，轉而替昔日戰友李四川催熱選情，競辦更宣布，板一造勢現場突破4萬人。

2026九合一選舉

今天從午後開始，一輛輛遊覽車陸續載著支持者抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員候選人看板逐漸填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等喊聲。

而今天眾多助講者中，韓國瑜登場時，競辦更直接搬出過去「韓流」最具代表性的政治符號。韓國瑜致詞時，舞台大螢幕打出「一隻穿雲箭 新北來相見」，將昔日「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」的選舉記憶重新帶回造勢場合。

在今年相對偏冷的選舉氣氛下，如何把支持度轉化為支持者真正走出家門、進入造勢場合，甚至最後走進投票所，成為選戰後段的重要課題。韓國瑜過去最鮮明的政治印記之一，正是大型造勢及群眾動員，「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」等口號，也曾隨著韓流成為選舉場上的特殊符號。

不過，今天的現場與當年韓流全盛時期仍有不同。韓國瑜登台時雖有掌聲、歡呼聲及支持者回應，但並未出現過去韓流造勢一句話就掀起巨大聲浪的場面。比起複製當年的狂熱，「韓流」如今更像是選戰進入後段後，被重新搬上舞台的動員符號，目的在喚起支持者熟悉的選舉記憶，替相對平穩的新北選情加溫。

從現場來看，這場造勢仍展現相當規模。板橋第一運動場從場中央到看台擠滿大批支持者，旗海隨著台上節奏揮舞，除國民黨支持者外，也可見穿著民眾黨服飾、手持相關看板的民眾，不只有中高齡支持者，也有不少年輕面孔，主持人最終更宣布人數突破4萬人。

選戰愈往後走，單靠政治明星站台能帶來多少選票，仍要回到實際投票結果才能回答。但對一場至今溫度不算高的新北選戰而言，韓國瑜此刻現身的功能相當明確：不是重演當年的韓流，而是借用韓流留下的群眾記憶與動員能量，替李四川把選戰溫度再往上拉。

大批支持者戴著「挺川」帽、揮舞國旗及競選旗幟，為台上助講者加油，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影
大批支持者戴著「挺川」帽、揮舞國旗及競選旗幟，為台上助講者加油，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影

李四川今在板橋第一運動場舉辦大型造勢，競辦宣布現場突破4萬人，從場中央至周邊湧入大批支持者。記者許正宏／攝影
李四川今在板橋第一運動場舉辦大型造勢，競辦宣布現場突破4萬人，從場中央至周邊湧入大批支持者。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜今現身李四川板一造勢助陣，在今年相對偏冷的新北選情下，替昔日戰友催熱選戰氣氛。記者張策／攝影
立法院長韓國瑜今現身李四川板一造勢助陣，在今年相對偏冷的新北選情下，替昔日戰友催熱選戰氣氛。記者張策／攝影

大批支持者戴著「挺川」帽、揮舞國旗及競選旗幟，為台上助講者加油，現場氣氛熱烈。記者許正宏／攝影
大批支持者戴著「挺川」帽、揮舞國旗及競選旗幟，為台上助講者加油，現場氣氛熱烈。記者許正宏／攝影

韓國瑜 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 板橋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川板一造勢開場湧逾2萬人 韓國瑜、黃國昌、蔣萬安等藍白大咖力挺

韓流助攻！韓國瑜：「苦」就是李四川的寫照 讓川伯苦盡甘來

李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

影／韓國瑜首場輔選獻給江啟臣 讚江具國際觀與苦幹精神

相關新聞

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

「一隻穿雲箭，新北來相見。」立法院長韓國瑜今站上板橋第一運動場替國民黨新北市長參選人李四川助陣，致詞時，舞台後方大螢幕也打出這句話。曾經隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北，在今年相對偏冷的選舉氣氛下，韓國瑜也從當年的選戰主角，轉而替昔日戰友李四川催熱選情，競辦更宣布，板一造勢現場突破4萬人。

沈伯洋哭了！聽滅火器一開唱 講稿全忘「想不起來要講什麼」

民進黨台北市長沈伯洋今競選總部成立，沈伯洋指出，台灣選舉常被說攻擊對方就對了，這就是走捷徑，但團隊從一開始定調是要討論政策，這是繞遠路；選舉越近不確定對方是不是走捷徑，所以參加造勢時，拜託大家要保護自己。

李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，壓軸登台時因連日跑行程聲音明顯沙啞。他表示，自己從基層公務員一路走來，沒有政治資源與靠山，「我唯一的靠山，只有我們新北市400萬的市民」，更將此次新北市長選舉定調為「我李四川公務生涯最後的一戰」，盼以40年公務經驗貢獻新北，接下市長侯友宜這一棒。

臉書被灌40萬留言破金氏世界紀錄？ 蔣萬安：讓世界看到台灣選舉文化

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安昨晚臉書被留言洗版灌爆，十五小時已經突破四十萬則留言，媒體今天問蔣，有網友稱好像可以報金氏世界紀錄了？蔣萬安也笑稱，搞不好還真的可以申請，「讓世界看到台灣的選舉文化。」

主辦宣布「洋流」破8萬 卓榮泰轟蔣萬安虛偽…籲解除「萬安警報」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今在北平東路舉辦競選總部成立大會，現場大咖雲集，主辦單位宣稱截至下午4時30分現場已超過8萬人，而行政院長卓榮泰也到場為沈助講更是砲火全開，怒批蔣不誠懇、不認真、不真實，呼籲民眾投票日一同解除「萬安警報」，送沈進市府。

影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行競總成立大會，包含賴清德總統、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁均到場助講，而接近活動尾聲前總統蔡英文也驚喜現身，賴總統更親自到後台迎接，一同進入會場，蔡也在社群平台秀出聘書表示，正式接任沈伯洋競總主委。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。