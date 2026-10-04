選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

「一隻穿雲箭，新北來相見。」立法院長韓國瑜今站上板橋第一運動場替國民黨新北市長參選人李四川助陣，致詞時，舞台後方大螢幕也打出這句話。曾經隨「韓流」席捲全台的「穿雲箭」，如今從高雄射進新北，在今年相對偏冷的選舉氣氛下，韓國瑜也從當年的選戰主角，轉而替昔日戰友李四川催熱選情，競辦更宣布，板一造勢現場突破4萬人。

今天從午後開始，一輛輛遊覽車陸續載著支持者抵達，藍色「挺川」帽、旗幟及議員候選人看板逐漸填滿會場，場內不時響起「李四川加油」、「挺川伯」等喊聲。

而今天眾多助講者中，韓國瑜登場時，競辦更直接搬出過去「韓流」最具代表性的政治符號。韓國瑜致詞時，舞台大螢幕打出「一隻穿雲箭 新北來相見」，將昔日「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」的選舉記憶重新帶回造勢場合。

在今年相對偏冷的選舉氣氛下，如何把支持度轉化為支持者真正走出家門、進入造勢場合，甚至最後走進投票所，成為選戰後段的重要課題。韓國瑜過去最鮮明的政治印記之一，正是大型造勢及群眾動員，「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」等口號，也曾隨著韓流成為選舉場上的特殊符號。

不過，今天的現場與當年韓流全盛時期仍有不同。韓國瑜登台時雖有掌聲、歡呼聲及支持者回應，但並未出現過去韓流造勢一句話就掀起巨大聲浪的場面。比起複製當年的狂熱，「韓流」如今更像是選戰進入後段後，被重新搬上舞台的動員符號，目的在喚起支持者熟悉的選舉記憶，替相對平穩的新北選情加溫。

從現場來看，這場造勢仍展現相當規模。板橋第一運動場從場中央到看台擠滿大批支持者，旗海隨著台上節奏揮舞，除國民黨支持者外，也可見穿著民眾黨服飾、手持相關看板的民眾，不只有中高齡支持者，也有不少年輕面孔，主持人最終更宣布人數突破4萬人。

選戰愈往後走，單靠政治明星站台能帶來多少選票，仍要回到實際投票結果才能回答。但對一場至今溫度不算高的新北選戰而言，韓國瑜此刻現身的功能相當明確：不是重演當年的韓流，而是借用韓流留下的群眾記憶與動員能量，替李四川把選戰溫度再往上拉。

大批支持者戴著「挺川」帽、揮舞國旗及競選旗幟，為台上助講者加油，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影

李四川今在板橋第一運動場舉辦大型造勢，競辦宣布現場突破4萬人，從場中央至周邊湧入大批支持者。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜今現身李四川板一造勢助陣，在今年相對偏冷的新北選情下，替昔日戰友催熱選戰氣氛。記者張策／攝影