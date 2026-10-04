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陳素月提文化政見 拚爭取台灣燈會等國家級盛會進彰化
彰化縣長參選人陳素月今成立藝文界後援會，她提出未來將向中央爭取舉辦「台灣燈會」、「國慶燈火」等國家級盛會，以及國際級運動賽事，將人潮引入彰化，讓各行各業都能受惠。她也提出六大文化構想，盼讓文化與地方發展、年輕人創業及鄉親生活結合。
彰化縣長王惠美在任期間，曾推動原本爭取到的2020年台灣燈會主辦權，當時也引發熱議。陳素月表示，未來她將積極向中央爭取國家級盛會，透過大型活動將人潮帶進彰化。
今天成立的藝文界後援會，現場湧入上百位在地文化界人士力挺，包括總統府資政吳晟、前縣長周清玉、國寶級兒童文學家林武憲，畫家陳來興、施並錫，以及獨立樂團「農村武裝青年」等人。
陳素月表示，文化不能只是把古蹟修好鎖在玻璃櫃裡，更要跟地方發展、年輕人創業和鄉親的生活結合。現場她也特別呼應前縣長周清玉的深切期盼，承諾未來將針對彰化深厚的文史與母語底蘊，積極評估並努力推動打造一座「台語文化園區」，讓彰化成為全台灣母語文化傳承與推廣的重要基地。
結合日前發表的縣政藍圖願景，陳素月在會中正式宣布「六大文化加速行動」，包括文化資產加速活化，讓「古蹟活起來」；文創產業加速升級，讓「彰化製造」走向「彰化創造」；藝文展演加速普及，讓「藝術走進26鄉鎮」；閱讀圖書加速推廣，讓「閱讀成為生活」；傳統曲藝加速傳承，讓「傳統繼續發生」；文化人才加速培力，讓「青年留下來」。
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