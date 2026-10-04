台東藍營吳秀華競總成立近萬人助陣 柯文哲：支持遭司法迫害的參選人

台東縣長選戰升溫，國民黨參選人吳秀華今天下午舉行競選總部成立大會，現場湧入近萬名支持者，來自台東各鄉鎮市及不同族群，旗海飄揚、「凍蒜」聲此起彼落。國民黨前主席朱立倫、民眾黨前主席柯文哲同台站台，柯文哲致詞時將焦點放在司法與政治，強調司法不應成為政治迫害工具，並表示支持他所認為遭司法迫害的參選人。

吳秀華在前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴及競選團隊陪同下進場，從會場外一路走向舞台，前後近半小時，沿途支持者揮舞國旗、高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。立委羅智強、盧縣一、黃建賓、黃仁、鄭天財、陳菁徽，以及國民黨籍鄉鎮市長、縣議員等也到場助陣，朱立倫、柯文哲兩名前政黨主席先後站台，更成為活動焦點。

柯文哲表示，他認為政治其實很簡單，就是「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，政治主體應該是人民，而非意識形態；台東擁有山海等自然條件，不必一味複製台北發展模式，而應找出台東自己的優勢，讓居民生活得幸福、安定。

柯文哲肯定吳秀華擔任3屆縣議員，長期在基層服務，並非每天炒新聞、作秀的人，也肯定她提出觀光、長照、托育、交通及醫療等政策。他同時提到，饒慶鈴過去8年替台東打下基礎，「慢經濟」也逐漸成為台東發展特色。

談到司法，柯文哲強調，「司法是國家最後一道防線，它應當被人民信任」，司法不可以成為政治迫害工具，更不能因選舉競爭而透過司法處理對手。他表示，自己支持吳秀華，除了認同認真做事的人，也包括支持他所認為遭司法迫害的參選人；雖然民眾黨這次沒有在台東推出縣長參選人，他仍決定到台東站台，希望台灣政治能有所改善。

同日下午，民進黨參選人陳瑩則與環境部長彭啟明、縣議員簡維國、台東市民代表王泰捷前往「綠色冀泉植營」植樹，提出「山海共森、韌性台東」五項都市林政策，從樹木議題切入台東高溫、焚風及農業防災。

陳瑩表示，台東3月至10月間面臨焚風，除影響居民生活，也可能衝擊水稻、釋迦等農業生產，因此提出平地樹冠覆蓋普查、打造「焚風涼廊」、建立韌性植栽標準、推動果園防風林服務隊及部落共管，以及建立「樹木戶口名簿」等政策，希望把樹木從單純綠化提升為氣候調適與農業防災的一環。

彭啟明表示，台東面對高溫、焚風及颱風等氣候挑戰，植樹應兼顧適地適種、耐風性及後續維護，並支持「每位在台東出生的孩子，都有一棵樹」構想，讓綠蔭從山林延伸到市區及各鄉鎮生活圈。

國民黨台東縣長參選人吳秀華今天下午在前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴及競選團隊陪同下進場，支持者沿途揮舞國旗、高喊「凍蒜」，吳秀華花了近半小時才走上舞台。記者尤聰光／攝影

國民黨前主席朱立倫今天下午出席黨籍台東縣長參選人吳秀華競選總部成立大會站台助講，呼籲支持者團結，投下選票力挺吳秀華。記者尤聰光／攝影

民進黨台東縣長參選人陳瑩（左）今天與環境部長彭啓明（右）前往「綠色冀泉植營」共同植樹，提出「山海共森、韌性台東」五項都市林政策。圖／陳瑩辦公室提供