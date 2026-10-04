台東藍營吳秀華競總成立近萬人助陣 柯文哲：支持遭司法迫害的參選人
台東縣長選戰升溫，國民黨參選人吳秀華今天下午舉行競選總部成立大會，現場湧入近萬名支持者，來自台東各鄉鎮市及不同族群，旗海飄揚、「凍蒜」聲此起彼落。國民黨前主席朱立倫、民眾黨前主席柯文哲同台站台，柯文哲致詞時將焦點放在司法與政治，強調司法不應成為政治迫害工具，並表示支持他所認為遭司法迫害的參選人。
吳秀華在前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴及競選團隊陪同下進場，從會場外一路走向舞台，前後近半小時，沿途支持者揮舞國旗、高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。立委羅智強、盧縣一、黃建賓、黃仁、鄭天財、陳菁徽，以及國民黨籍鄉鎮市長、縣議員等也到場助陣，朱立倫、柯文哲兩名前政黨主席先後站台，更成為活動焦點。
柯文哲表示，他認為政治其實很簡單，就是「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，政治主體應該是人民，而非意識形態；台東擁有山海等自然條件，不必一味複製台北發展模式，而應找出台東自己的優勢，讓居民生活得幸福、安定。
柯文哲肯定吳秀華擔任3屆縣議員，長期在基層服務，並非每天炒新聞、作秀的人，也肯定她提出觀光、長照、托育、交通及醫療等政策。他同時提到，饒慶鈴過去8年替台東打下基礎，「慢經濟」也逐漸成為台東發展特色。
談到司法，柯文哲強調，「司法是國家最後一道防線，它應當被人民信任」，司法不可以成為政治迫害工具，更不能因選舉競爭而透過司法處理對手。他表示，自己支持吳秀華，除了認同認真做事的人，也包括支持他所認為遭司法迫害的參選人；雖然民眾黨這次沒有在台東推出縣長參選人，他仍決定到台東站台，希望台灣政治能有所改善。
同日下午，民進黨參選人陳瑩則與環境部長彭啟明、縣議員簡維國、台東市民代表王泰捷前往「綠色冀泉植營」植樹，提出「山海共森、韌性台東」五項都市林政策，從樹木議題切入台東高溫、焚風及農業防災。
陳瑩表示，台東3月至10月間面臨焚風，除影響居民生活，也可能衝擊水稻、釋迦等農業生產，因此提出平地樹冠覆蓋普查、打造「焚風涼廊」、建立韌性植栽標準、推動果園防風林服務隊及部落共管，以及建立「樹木戶口名簿」等政策，希望把樹木從單純綠化提升為氣候調適與農業防災的一環。
彭啟明表示，台東面對高溫、焚風及颱風等氣候挑戰，植樹應兼顧適地適種、耐風性及後續維護，並支持「每位在台東出生的孩子，都有一棵樹」構想，讓綠蔭從山林延伸到市區及各鄉鎮生活圈。
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