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沈伯洋哭了 滅火器一開唱…講稿全忘「想不起來要講什麼」

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沈伯洋哭了！聽滅火器一開唱 講稿全忘「想不起來要講什麼」

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長沈伯洋競選總部成立，沈伯洋指出，台灣選舉常被說攻擊對方就對了，這就是走捷徑，但團隊從一開始定調是要討論政策，這是繞遠路；選舉越近不確定對方是不是走捷徑，所以參加造勢時，拜託大家要保護自己。

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沈伯洋開口先是招牌笑聲，緊接著台下喊唱歌、凍蒜。他說，昨天幕僚有說過當站在台上時，情緒可能會很激動，忘記自己原本要講什麼，他說不可能自己是如此冷靜的人，不會受到影響，「沒想到滅火器唱第一首歌我就哭了，我跟楊大正說，想不起來、搞不清楚要講什麼；臨場發揮要做見諒。」

沈伯洋笑說，聽起來很像上課，但作為學者，洋流要有操作型定義；洋流精神是具有傾聽、獨立、具備批判性及進步，洋流是包容，網路上分享前幾天被抹黑，不過洋流是用自信方式、承認、和善方式對談，至少讓對方知道大家都是台灣人，雖然立場不同，但是願意在這片土地一起成長吵架，那是價值溫暖。

他說，如同大自然界的洋流，具有方向性，「畢竟不是亂流；當然是往市府方向流過去沒有問題。」如同之前講到的最短的捷徑是繞遠路，這句話含意可以是代表著台灣民主重要精神，最早之前的美麗島律師，律師可以選舉不接受案件、家人不用被威脅。

也如同2014年太陽花站出來，一堆人簽了服貿會賺大錢，是經濟成長捷徑，但很多人站出來說要繞遠路，不要黑箱、我們是海島國家、所以一直以來都在繞遠路，繞遠路是我們精神是我們方向。

他說，很多人說台灣選舉都是負面選舉，「攻擊對方就對了，不然怎麼贏，這就是捷徑。」但團隊從一開始就認定台北市民水準高，當然是討論政策。而政策就是繞遠路，政策是要和市民溝通、台北哪裡需要發展等，大家對於這樣沒有選擇捷徑，對這樣政策有沒有信心。

他也以雙城記開頭「現在是最好時代、也是最壞時代」，不管是在台灣或台北，現在都在十字路，每次十字路口要選擇，有捷徑可以走、有遠路可以走，但洋流最重要意義是勇氣，「不免俗用JOJO台詞『人類讚歌是勇氣讚歌』。」將洋流飄帶綁在身上坐捷運需要勇氣，有勇氣才走到現在；一個人勇氣未必足夠，但是一群人一定會有勇氣。

沈伯洋說，常常聽到大家說他願意承擔，但想到的是民主的前輩，台灣歷史是用血淚堆成，夜深人靜一個人在那邊會感受到孤單，這時會想到家人、朋友會多一點勇氣，「我的勇氣是滑Threads是看到大家，對我來講意義多重要，會讓我永遠充滿勇氣。」

他分享在台下時遇到名嘴吳崑玉，吳說，「洋流號」是船本來就不怕被潑髒水；但當現在選舉越追越近時，不知道對方是不是走捷徑、討論市政，所以走出來參加造勢，拜託大家要保護自己，政策就是不要漏接每個人、感受快樂溫暖，當然要把安全放在第一位。

沈伯洋說，這是他的責任、台北市長參選人、未來作為台北市長的責任，所以拜託大家要保護好自己，剩下50幾天，會有很多挑戰，但是我們對於北市盼望不會減少、未來希望、對勝利的渴望都不會減少。

民進黨台北市長沈伯洋今競選總部成立，位置位於民進黨黨部的北平東路，在今天傍晚17時27分主辦方表示宣稱現場超過中山南路、12萬人。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影

沈伯洋 競選總部 楊大正 2026九合一選舉 台北市選舉

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