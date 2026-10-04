和子弟兵許育璿共同成立中市北屯競總 江啟臣喊：這不能拿比4席少

國民黨台中市議員參選人許育璿和台中市長參選人江啟臣今下午共同成立「北屯聯合競總」，許育璿是江的子弟兵，他的參選獲得市長盧秀燕、江啟臣、立委黃健豪共同力挺，分別贈予他競選背心、贈予他背帶和授予戰旗，並共同讚許他是極佳的市議員人選。

除了盧、江和黃3人，另包括立委廖偉翔、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔等人和前國民黨市黨部主委林敏霖和地方里長等多人今都前往替許育璿站台。

盧秀燕說，許育璿年輕、個頭高，但早就在地方服務，對地方事務熟悉，尤其擔任過林敏、江啟臣幕僚，就像江啟臣一樣「早就準備好了」。

江啟臣說，北屯區原本選6席時國民黨就有4席，此次增加1席，國民黨總不能拿比4席少，這樣他當選市長，也才能像盧秀燕一樣獲得市議員強力的支持。而且北屯區未來還要有很多的建設要做，這些都需要議會的支持。

許育璿也被視為是黃健豪由市議員轉任立委之後的接班人，黃健豪說，許育璿服務勤快、認真，很樂見有這樣好的人才來接續他替地方服務。

許育璿也將於成立大會發表首波亮點政見，表示將以北屯人口快速成長及交通壅塞問題為核心，提出「事事如意，北屯暢行」交通改善方案，包括74號快速道路閘道智慧儀控、智慧熱點公車、打通主要幹道連結道路，以及推動捷運綠線延伸到大坑。

國民黨台中市議員參選人許育璿和市長參選人江啟臣今下午共同成立「北屯聯合競總」。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕（左）贈送競選背心給國民黨台中市議員參選人許育璿。記者黃寅／攝影