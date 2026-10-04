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好久不見「柱柱姐」現身高雄 為全市最大選區議員參選人站台

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨前主席洪秀柱（左一）今天專程到高雄美濃出席市議員參選人李振豪的競選總部成立大會。圖／李振豪提供
國民黨前主席洪秀柱（左一）今天專程到高雄美濃出席市議員參選人李振豪的競選總部成立大會。圖／李振豪提供

選舉日逼近，這兩天高雄多位議員成立競選總部。國民黨第一選區市議員參選人李振豪今天在美濃區成立競選總部，過去有立法院小辣椒之稱的「柱柱姐」洪秀柱受邀出任競總榮譽主委，更專程南下高雄參加成立大會，強調她的第一場選舉站台是獻給國民黨高雄最年輕的議員參選人。

2026九合一選舉

上午10時30分，李振豪在美濃中興路舉辦競選總部成立大會，包括國民黨前主席洪秀柱、市長參選人柯志恩、KMT Studio召集人連勝武、立委林倩綺、前立委黃昭順、國民黨團高市議會總召黃香菽及美濃農會總幹事鍾清輝等人參加。

柯志恩提及她已經很久沒見到「柱姐」，李振豪從小在美濃長大，長期關心地方交通、文化與發展，身為客家子弟，在他身上看見一位年輕人對家鄉的責任，希望他把對家鄉的感情、對文化的堅持帶進市議會，繼續為大旗美打拚。

李振豪表示，他過去參加過洪秀柱所主辦的青雁和平基金會活動，多年來雙方保持良好互動，所以這次柱姐特地到高雄為他站台，內心真的非常感動；今天現場超過3千名鄉親蒞臨支持，謝謝大家在這個重要的日子，給他鼓勵及力量。

第一選區涵蓋旗美九區，面積占全高雄市的74%，此次現任民進黨議員林富寶及國民黨議員林義迪爭取連任，另有民進黨林慧欣、國民黨李振豪及無黨籍鍾炳光登記參選，五人搶三席。李振豪今年31歲，是此區最年輕議員參選人。

國民黨第一選區市議員參選人李振豪今天選在美濃區成立競選總部，前主席洪秀柱（左三）及前副總統連戰的兒子連勝武（右一）都到場。圖／李振豪提供
國民黨第一選區市議員參選人李振豪今天選在美濃區成立競選總部，前主席洪秀柱（左三）及前副總統連戰的兒子連勝武（右一）都到場。圖／李振豪提供

國民黨前主席洪秀柱（左一）今天專程到高雄美濃出席市議員參選人李振豪（右一）的競選總部成立大會。圖／李振豪提供
國民黨前主席洪秀柱（左一）今天專程到高雄美濃出席市議員參選人李振豪（右一）的競選總部成立大會。圖／李振豪提供

國民黨第一選區市議員參選人李振豪今天選在美濃區成立競選總部，現場湧入眾多支持者。圖／李振豪提供
國民黨第一選區市議員參選人李振豪今天選在美濃區成立競選總部，現場湧入眾多支持者。圖／李振豪提供

高雄 議員 2026九合一選舉 洪秀柱

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