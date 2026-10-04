李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，壓軸登台時因連日跑行程聲音明顯沙啞。他表示，自己從基層公務員一路走來，沒有政治資源與靠山，「我唯一的靠山，只有我們新北市400萬的市民」，更將此次新北市長選舉定調為「我李四川公務生涯最後的一戰」，盼以40年公務經驗貢獻新北，接下市長侯友宜這一棒。

李四川一上台先向滿場支持者致意，他坦言今天聲音狀況不好、有些沙啞，但看到現場場面相當感動。他說，自己不是政治人物，也不會選舉，過去就是默默做事，如今一路走訪新北各地，也不斷思考市民究竟在等待什麼、期待市府替他們做什麼。

李四川說，市民想要的或許只是一條平坦、不會塞車的道路，希望生活環境不再積水，孩子能夠安心讀書，長輩看病不用等太久，也希望每天工作結束後能早點回家，「吃一頓熱熱的飯」。這些願望看似不大，卻都是每個家庭最大的希望。

「台灣現在不缺會講話的人啦。」李四川表示，自己擔任公務員40年，看過許多政治人物，現在真正欠缺的是實實在在、默默用雙手替國家及城市工作的人。他也感謝侯友宜8年來推動新北各項建設，強調既有工程應該持續向前推進。

談到與台北市長蔣萬安共事經歷，李四川說，兩人3年來共同面對許多市政問題，包括大巨蛋及輝達等「大家都說不可能的事情」，最終仍一一推動。他強調，「我跟蔣萬安市長並不是選舉才在一起，我們是做事的連線」，未來若有機會接棒新北，也會持續推動雙北合作。

李四川也感謝立法院長韓國瑜過去給他前往高雄服務的機會，讓他累積不同城市的市政經驗。他說，自己走過高雄、台北，也在新北服務過，但「我的家就是在新北」，因此「新北的事情，就是李四川的事情；新北的未來，我一定把它扛起來」。

談到自身選戰資源，李四川表示，自己是由基層一路做上來的公務員，常有支持者向他反映「你的看板太少了，怎麼都沒看到你的看板？」相較對手有許多看板，他沒有太多資源，也沒有政治資源及靠山。

「我唯一的靠山，只有我們新北市400萬的百姓、市民。」李四川說，只要市民願意支持，就是他最大的靠山。他隨後向台下喊話，「新北這局，是我李四川公務生涯最後的一戰」，希望把40年的經驗貢獻給新北，接下侯友宜這一棒。

李四川最後連續向台下支持者懇託，「讓我再陪你們一次，好不好？讓我們為新北繼續建設，好不好？」台下支持者則爆出熱烈歡呼並瘋狂揮舞國旗給予回應。

現場旗海揮舞、歡呼聲不斷。記者張策／攝影