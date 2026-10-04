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侯友宜感性細數政績呼籲市民票投李四川 延續新北市民的夢想

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導
侯友宜、李四川、蔣萬安大進場。記者許正宏／攝影
侯友宜、李四川、蔣萬安大進場。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋舉辦造勢大會，新北市長侯友宜上台助講時感性的表示，自己即將交棒，還有很多的夢要完成，除了感謝市民與里長一路以來的支持與疼惜外，並表態全力支持具備工程專業與豐富行政經驗的李四川接棒，帶領新北市持續向前進。

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侯友宜致詞時指出，在新北市服務期間，與基層里長及市民共同奮鬥就像一家人一樣，任內建置130處公共托育中心、汙水下水道接管達130萬戶，以及打造20座國民運動中心。並成功將五股垃圾山翻轉為變成夏綠地，並推動塭仔圳重劃區。

侯友宜強調，四環八線已陸續完成三鶯線、淡海輕軌、安坑線及環狀線，明年萬大中和線也將順利打通。未來配合汐東捷運、基隆捷運與深坑線的持續推進，新北市捷運路網將達到189公里、182座車站，另外加上新北大巨蛋都需要最有專業與經驗的人接手完成。

侯友宜說，新北不是衛星都市，而是北北基桃千萬人口的中心點，侯友宜盛讚李四川是值得信賴的「四川品牌」。過去兩人曾並肩擔任副市長，新北許多重大建設背後都有李四川的汗水，李四川也曾表達願將一生公務生涯獻給新北與台灣。侯友宜最後也懇切呼籲，讓新北市更偉大不斷超越，肯定侯友宜，票投李四川，將對他的肯定轉化為支持李四川的神聖選票，給李四川來延續侯友宜、延續新北市民的夢想。

新北市長侯友宜上台力挺李四川接棒。記者張策／攝影
新北市長侯友宜上台力挺李四川接棒。記者張策／攝影

李四川今天在板橋第一運動場舉辦造勢大會，現場湧進近3萬名支持者。記者許正宏／攝影
李四川今天在板橋第一運動場舉辦造勢大會，現場湧進近3萬名支持者。記者許正宏／攝影

侯友宜 李四川 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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