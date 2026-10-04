反毒紅線不應退讓 國民黨醫療委員會：守護校園與社區健康安全

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期針對「毒品」議題進行攻防。國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，反毒紅線不應退讓，堅定支持台北市長蔣萬安，守護校園與社區健康安全。以下是聲明全文：

近來新興毒品（如依托咪酯「喪屍煙彈」、合成大麻素等）極速滲透年輕族群，對神經系統與社會治安造成巨大威脅。蔣萬安市長上任以來，始終秉持「毒品零容忍」的堅定立場，積極串聯衛政、警政、社政與教育體系，嚴密築起校園與社區的三層防禦網。然而，綠營陣營及網路側翼卻以「公共衛生減害」為名，試圖模糊非法毒品與常規醫療管制藥品的界線，甚至抹黑市府團隊依法打擊毒品的決心。

本委員會強調，公衛領域的替代療法，與針具管理有其嚴格的醫學規範與法律限制，絕不能作為「美化毒品」或「主張社區開放供毒」的合法化藉口。將毒品危害輕忽化，只會降低青少年對毒品的警覺心，對第一線辛苦緝毒的警政人員與辛苦戒治的醫護團隊更是莫大的打擊。

我們全力支持 蔣萬安市長與台北市政府嚴守「毒品紅線」的政策路線。反毒是全民共識，也是醫療專業不可妥協的使命。呼籲對手陣營停止以政治語言誤導大眾，回歸專業防毒實務，共同為台灣許下一個無毒、健康的未來！

中華民國115年10月4日