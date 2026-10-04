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反毒紅線不應退讓 國民黨醫療委員會：守護校園與社區健康安全

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，此由全國各地執行點提供乾淨的針頭、針筒及1ml注射用水。圖／衛福部疾管署提供
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，此由全國各地執行點提供乾淨的針頭、針筒及1ml注射用水。圖／衛福部疾管署提供

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期針對「毒品」議題進行攻防。國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，反毒紅線不應退讓，堅定支持台北市長蔣萬安，守護校園與社區健康安全。以下是聲明全文：

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針對民進黨沈伯洋立委，過往關於毒品政策的言論：如倡議「建立社區中心提供吸毒者毒品與針頭」；「將毒品與藥品劃上等號」，引發社會觀感劇烈疑慮，國民黨醫療委員會嚴正聲明，有關沈委員此脫離臨床實務，以及國情現狀的政治主張，嚴重挑戰國內反毒陣線的底線，更拿下一代的健康與社區安全開玩笑！

近來新興毒品（如依托咪酯「喪屍煙彈」、合成大麻素等）極速滲透年輕族群，對神經系統與社會治安造成巨大威脅。蔣萬安市長上任以來，始終秉持「毒品零容忍」的堅定立場，積極串聯衛政、警政、社政與教育體系，嚴密築起校園與社區的三層防禦網。然而，綠營陣營及網路側翼卻以「公共衛生減害」為名，試圖模糊非法毒品與常規醫療管制藥品的界線，甚至抹黑市府團隊依法打擊毒品的決心。 

本委員會強調，公衛領域的替代療法，與針具管理有其嚴格的醫學規範與法律限制，絕不能作為「美化毒品」或「主張社區開放供毒」的合法化藉口。將毒品危害輕忽化，只會降低青少年對毒品的警覺心，對第一線辛苦緝毒的警政人員與辛苦戒治的醫護團隊更是莫大的打擊。

我們全力支持 蔣萬安市長與台北市政府嚴守「毒品紅線」的政策路線。反毒是全民共識，也是醫療專業不可妥協的使命。呼籲對手陣營停止以政治語言誤導大眾，回歸專業防毒實務，共同為台灣許下一個無毒、健康的未來！

中華民國115年10月4日

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 國民黨 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

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