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台西崙豐長青食堂中央廚房動工 張嘉郡：當選縣長研議提高補助
雲林縣台西鄉老人5040人，占全鄉人口達25%，目前僅有溪頂、台西社區及光華社區社區等3處長青食堂，尤其和市區相距較遠的崙豐等村落，尚無供餐，雲林縣府今天動工在崙豐活動中心建造中央廚房，方便台西北區村落長者用餐。
台西崙豐中央廚房興建工程今天由副縣長陳璧君、立委張嘉郡、丁學忠、台西鄉長李文來、縣議員吳蕙蘭等人主持。
張嘉郡表示，雲林長青食堂，從縣長張麗善上任前的66處增加至目前223處，頗受好評，她未來當選縣長，在財政穩健前提下，會研議提高餐費補助，讓長輩吃得更營養，減輕家庭負擔，尤其中央廚房不只是集中備餐，也能整合食材採購、備料、烹調及衛生管理，提升供餐效率與餐食品質，並支援各地長青食堂及送餐服務，讓沒有廚房設備或人力不足的社區也能加入。
張嘉郡表示，八年前，雲林長青食堂僅有3000位長輩一起吃飯，現已增至18000人，顯示出長青食堂是長輩平常生活中重要的社區據點，如今青食堂已有良好的服務基礎，下一步除了朝「一村里一長青食堂」目標邁進，也要把餐食品質做好。未來如當選縣長，在財政穩健前提下，研議提高現行每餐30元的補助，讓長輩有更好的條件營養餐食，顧健康。
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