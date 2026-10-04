汐金萬聯合競選總部成立 蘇巧慧、蔡美華衝刺市長過關、議員全壘打

民進黨新北市議員參選人蔡美華今天舉辦與新北市長參選人蘇巧慧聯合競選總部成立大會，蘇巧慧表示，汐止在交通、產業與生活圈與雙北緊密相連，是「雙北共好」的最佳代表。蔡美華感謝「師父」、現任議員周雅玲20多年來對地方的付出與努力，她會延續鄉親的信任，繼續為地方打拚。

距離投票日倒數55天，蘇巧慧、蔡美華聯合競選總部設在仁愛路，汐止區行政大樓旁的周雅玲服務處，並在今天上午於行政大樓外廣場舉行造勢活動，場內座位全滿，不少人坐在行政大前的階梯區。

蘇巧慧和立委王義川，新北市議員周雅玲和卓冠廷到場力挺，行政院副秘書長阮昭雄、國策顧問陳朝龍，以及橫跨政壇與歌壇的余天也齊聲助陣，展現綠營大團結、全力拚勝選的氣勢。

蘇巧慧指出，汐止「雙北共好」的最佳代表，周雅玲交棒蔡美華，她全力支持。蔡美華雖然年輕，但歷練完整，曾任王義川國會辦公室主任、外交部長林佳龍辦公室幕僚，並在多場選戰中扮演要角，自己在國會也常與蔡美華合作，深知她在預算、政策協調及地方服務的能力。

周雅玲表示，交棒給蔡美華她非常放心，希望鄉親延續過去對她的支持，繼續力挺蔡美華。周雅玲並送給蔡美華親手沖泡的咖啡，象徵傳承與交棒，期盼這份咖啡香，如同兩人對鄉親的服務，長遠飄香、傳遞到地方每個角落。

蔡美華說，綠營大團結，有信心「市長過關，議員全壘打」，她並公布「汐金萬五力相挺」政見，涵蓋社福、教育、經濟、交通、生活五大面向，針對汐止、金山、萬里地區的在地需求提出具體方向。未來將與新市長蘇巧慧攜手合作，新世代扛起新時代，為汐金萬地區爭取更多建設與資源，共同打造更好的新北市。

王義川表示，蔡美華擔任他的國會辦公室主任期間，協助準備許多重要問政工作，是團隊中不可或缺的幕僚。民進黨的精神是「一代培養一代」，過去在汐止培養出市議員張錦豪，如今期盼再增加一位熟悉中央預算爭取與地方協調的議員。

新北市長參選人蘇巧慧、市議員參選人蔡美華聯合競選總部今天成立，並在汐止區行政大樓前廣場舉辦造勢活動。記者余承翰／攝影

新北市議員參選人蔡美華（左）今天成立競選總部，市議員周雅玲送上咖啡，期盼咖啡香如同兩人對鄉親的服務，長遠飄香、傳遞到地方每個角落。圖／蔡美華競選總部提供

新北市長參選人蘇巧慧、市議員參選人蔡美華聯合競選總部今天成立，並在汐止區行政大樓前廣場舉辦造勢活動。圖／蔡美華競選總部提供

新北市長參選人蘇巧慧、市議員參選人蔡美華聯合競選總部今天成立，並在汐止區行政大樓前廣場舉辦造勢活動。記者余承翰／攝影