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影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委
民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉行競總成立大會，包含賴清德總統、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁均到場助講，而接近活動尾聲前總統蔡英文也驚喜現身，賴總統更親自到後台迎接，一同進入會場，蔡也在社群平台秀出聘書表示，正式接任沈伯洋競總主委。
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行競總成立大會。前總統蔡英文在社群媒體發文表示，「沈伯洋說，每一個台北市民都是他的主任委員，我也是台北市民」，更秀出聘出宣布擔任沈競總主委，呼籲一起用正面的力量，成為溫暖台灣的洋流，做台北的後盾。
而沈伯洋今天競總成立，活動原先並未公告蔡英文會出席，不過下午近4時30分傳出蔡將到場，而約4時35分，原先已經進入前方會場的賴總統突然走到後來，先與會場周圍民眾致意，但似乎在等人，而蔡英文就在近40分突然現身舞台後方，不少周邊支持者驚喜尖叫，而賴看到蔡英文後上前握手，隨即一起進入會場。
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