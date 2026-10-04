蔣萬安為李四川「掛保證」！台北有萬安、新北有川伯 雙北一起拚

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，台北市長蔣萬安登台力挺昔日戰友，細數兩人合作經歷，直言今天不只是來站台，更要向新北市民「掛保證」，稱李四川是推動市政最有經驗的人，並喊出「台北有萬安、新北有川伯」，承諾未來雙北在捷運、河岸、產業、都更等領域攜手合作。

蔣萬安一上台便稱李四川是「我最好的戰友」，表示今天來到新北只有一個目的，就是向新北鄉親推薦自己最信任的市政夥伴。他說，自己與李四川一起工作超過3年，最清楚李是什麼樣的人，「政治人物有很多，有些人很會講、很會說」，但只要把事情交給李四川，就能真正讓市民感到安心、安全。

蔣萬安接著細數兩人在台北市政府共事的成績。他表示，上任後面對台北大巨蛋工程，當時外界並不看好，但他和李四川多次走訪忠孝東路及現場，李憑藉工程專業逐一解決問題，最終讓大巨蛋完工啟用，如今陸續舉辦球賽、演唱會，將人潮與商機帶進台北。

蔣也提到捷運東環段，表示在李四川的工程專業及經驗協助下，工程順利動工，為雙北捷運環狀線接上最後一塊拼圖。他強調，這些建設都有共同點，「不是靠口號，而是要靠實際的行動」，工程碰到困難時，需要有人進工地、看圖說、面對壓力並解決問題，「而這個人就是李四川」。

談及輝達海外總部落腳北士科，蔣萬安表示，當時媒體、議員及各界不斷追問進度，也有人認為不可能，但他與李四川分工，透過溝通、協調及折衝，最終促成輝達落腳台北。他稱此舉對雙北未來打造首都科技圈奠定基礎，也是李四川令人欽佩之處。

蔣萬安也提到上月啟用的川端橋，表示李四川過去在新北市服務時協調用地取得、交通疏導，後來到台北市政府又推動中正橋改建及川端橋相關工程，讓這座日治時期橋梁得以重獲新生。

「今天來，我不只是來站台，也是要向所有新北的鄉親掛保證。」蔣萬安表示，選市長不是選最會選舉、最會講話的人，而是要選能實際替市民做事、解決問題及推動建設的人，他並力薦李四川，稱李是推動市政相當有經驗的人。

蔣萬安也向現場支持者承諾，若李四川當選，未來「我在台北、他在新北」，雙方將共同推動捷運路網、淡水河岸、產業廊帶，並在都更、社宅、教育及長照等領域合作。

蔣萬安最後提到，近期看到李四川遭受許多他所稱的「不實抹黑、造謠攻擊」，讓他感到難過、不捨；自己也曾遭遇攻擊，但兩人會繼續用行動及市政成績爭取支持。他最後高喊「台北有萬安、新北有川伯」，呼籲支持者力挺李四川，也替國民黨議員及里長候選人催票。