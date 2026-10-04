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藍白合跨黨派輔選 盧秀燕喊話在野團結抗「一黨獨大」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）、國民黨市長參選人江啟臣（右四）以立委楊瓊瓔（右三）連袂為民眾黨參選人站台。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（左二）、國民黨市長參選人江啟臣（右四）以立委楊瓊瓔（右三）連袂為民眾黨參選人站台。記者陳秋雲／攝影

民眾黨台中市議員參選人連小華今舉行競選總部成立大會。台中市長盧秀燕與國民黨參選人江啟臣特別贈送「在野大檸檬」及青龍娃娃。盧秀燕喊話，民主非一黨獨大，呼籲在野為人民團結。

2026九合一選舉

盧秀燕與江啟臣今天連趕多場藍白議員參選人造勢活動。特別的是民眾黨參選人連小華成立競選總部，盧秀燕致詞時強調，本次跨黨派站台輔選，旨在向社會傳遞「台灣必須團結」的訊息。她指出，台灣在世界上最著名的兩項成就就是「晶片」與「民主自由」，而民主自由是半個世紀以來全民奮鬥的成果，其核心精神在於制衡，絕不能「一黨獨大」或「一黨獨裁」。

盧秀燕批評，民進黨執政多年來，早已全面掌控國家行政權、財政權與司法權，從總統府、行政院、司法院到金管會、財政部及各大國營事業無一例外。她進一步表示，民進黨為了爭奪中央唯一的民意監督機關——立法院，甚至在去年立委大選後發起大罷免，意圖將非綠席次全部替換，這種做法已違背民主政治原則，因而引發全國反對罷免的聲浪。

盧秀燕呼籲，在野各黨必須為了人民團結一致，因為「政黨越大，人民越小」，若缺乏足夠的監督力量，未來將無人能為民眾權益發聲與爭取。

民眾黨主席黃國昌在授旗儀式後表示，連小華參選代表民眾黨深耕地方的決心。他認為，地方議會需要具備獨立思考能力、精通法規且執行力強的議員，而連小華不僅擁有這些特質，更具備扎實的在地基層連結，這是民眾黨全力支持的主因。

盧秀燕 藍白合 2026九合一選舉 台中市選舉

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