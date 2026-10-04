主辦宣布「洋流」破8萬 卓榮泰轟蔣萬安虛偽…籲解除「萬安警報」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今在北平東路舉辦競選總部成立大會，現場大咖雲集，主辦單位宣稱截至下午4時30分現場已超過8萬人，而行政院長卓榮泰也到場為沈助講更是砲火全開，怒批蔣不誠懇、不認真、不真實，呼籲民眾投票日一同解除「萬安警報」，送沈進市府。

卓榮泰拿著「台北順起來」雞蛋上台，更拿出手機螢幕表示自己已是船民，更點出多項市政缺失箭指蔣萬安，怒批蔣是不誠懇、不認真的市長，一套稿子背了一次用了好幾次，甚至點出多項市政缺失，不知道自己是防毒中心主任委員、四獸山是哪四獸、兒虐會議開10分鐘離席，食安會報15次缺席11次，「喝一罐鮮奶，講一輩子。」

卓榮泰說，大家都說沈伯洋破圈了，但其實是蔣萬安圈破了，更批評蔣讓特權重返市府，破壞公平教育機制，更點出先前立法院蔣學歷問題，當立法院對他學歷寫得不對，四年都不敢更正現在才想改，就是因為不改對他有利，痛批蔣欺騙虛偽，年底要讓「萬安警報」結束，把票投給沈伯洋讓「市長你給我聽好了」變成「市長你給我做好了」。

立院黨團總召蔡其昌也說，先前訪美到紐約大都會球場，球團送給沈伯洋球星Juan Soto的簽名球棒，沈拿到球棒「好像小朋友看到有人拿糖果給他一樣」。然後一直拿著球棒不放，直到助理說幫他拿著才依依不捨放手，當下他就知道，這種人絕對不會把甘蔗丟在路邊「人家給他的都珍惜成這樣，土地公給他的會亂丟嗎？」暗酸蔣萬安。

競選總部副主委吳怡農指出，洋流聚集是因為看到沈伯洋用心、認真和付出，被沈感動而站出來，沈選擇正向的選舉，透過政見讓大家看見對台北的用心，更做出與對手的區隔，相信這個選擇並不容易，但是沈伯洋知道不能為了勝利不擇手段，不能因為選舉破壞民主，政治不需要抹黑、操作和潑髒水，而是要好好討論市政願景，這就是洋流的核心價值和共識。