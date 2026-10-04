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李四川造勢碰上周邊考試 競辦：採3措施降噪、全程監測分貝合標
國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，因鄰近海山高中同步舉行115年度自學進修普通型高中畢業程度學力鑑定考試，李四川競選辦公室表示，活動特別採取「鼓掌替代凍蒜、揮旗替代歡呼、啟動降噪並全時監測」3項措施，並派員赴考場周邊監測音量，直到下午4時20分考試結束前，監測分貝皆符合標準。
李四川競辦表示，為避免造勢活動影響考生，今天僅利用中午休息時間進行必要的麥克風及音響測試，測試及活動期間也派員前往海山高中考場及周邊，全程監測現場音量。
競辦指出，下午各科考試進行期間，造勢現場全面降低音量，並採取3項措施，包括以「鼓掌替代凍蒜」，避免支持者高喊口號；以「揮旗替代歡呼」，降低群眾聲量；同時啟動降噪並持續監測分貝。
此外，活動現場大螢幕及跑馬燈也持續播放「考場考試中，降低音量並為學生加油」等文字，提醒現場支持者控制音量。競辦表示，根據全程監測數據，直到下午4時20分考試結束前，分貝監測皆符合標準。
李四川競辦表示，感謝現場鄉親及與會來賓配合降噪措施，在參與造勢活動的同時，也共同維護學生考試品質。
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