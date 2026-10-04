新北藍白合！黃國昌喊話小草力挺李四川　守住新北就是守住台灣價值

國民黨新北市長參選人李四川今天在板橋第一運動場舉辦造勢大會，現場湧進超過2萬人到場力挺，民眾黨主席黃國昌上台助講時表示，掌握媒體及豐厚資源的民進黨在接下來的55天，一定無所不用其極不擇手段，呼籲所有新北鄉親堅定的站出來，捍衛我們所相信的台灣價值，支持李四川。

黃國昌指出，11月28日投票結果將決定台灣未來民主政治的走向，守住新北市不僅是為了李四川個人或國民黨，更是為了全台灣人所信仰的台灣價值。黃國昌說，我相信的台灣價值是一個政治人物做實事，而不是一個政治人物每天說謊、開芭樂票。我所相信的台灣價值，是政治人物拿到權力了以後，像李四川一樣，每天早上捲起袖子，在基層苦幹實幹，幫所有的鄉親謀福利，而不是拿到了權力以後，用特權從國庫搬銀子到自己家族的公司。

黃國昌表示，川伯過去當過新北市的副市長，當過高雄市的副市長，當過台北市的副市長。這一位最有經驗的副手，對於城市建設的打造最有遠見、最有執行力的人，要當上我們的新北市市長，川伯把輝達帶帶來了台灣，讓世界看到台灣。未來在川伯的領導之下，也可以把AI帶入我們的新北市政府，用AI讓新北市的市政更有效率，讓每一位市民的心聲都可以轉化成最有執行力的川伯具體市政上面的規劃。

黃國昌也呼籲所有台灣民眾黨的支持者、台灣民眾黨的小草，這一戰大家一起站出來，挺川伯、挺善良、挺正義，挺一個有執行力、挺一個為所有的老百姓苦幹實幹的川伯。

黃國昌也痛批，掌握執政權、豐富資源及媒體的民進黨，在接下來的 55 天，一定無所不用其極、不擇手段，想要打贏新北市的選戰。黃國昌說，錢再多、資源再多，都抵不過所有新北的鄉親要堅定地站出來，捍衛我們所相信的台灣價值，捍衛台灣人最重視的善良、最重視的誠信、最重視的苦幹實幹。

黃國昌呼籲，接下來的55天大家一定要全面的動起來幫川伯拉票、催票、顧票！11月28號用手中神聖的選票支持李四川，支持台灣善良的力量，支持一位從年輕開始就在台灣的各個城市留下重要建設的川伯。挺川伯就是挺台灣價值，挺川伯就是守住新北市、守住台灣共同的未來。

黃國昌說挺川伯就是挺台灣價值，挺川伯就是守住新北市、守住台灣共同的未來。記者張策／攝影