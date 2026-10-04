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韓流助攻！韓國瑜：「苦」就是李四川的寫照、讓川伯苦盡甘來

聯合報／ 記者張策黃子騰王慧瑛／新北即時報導
立法院長韓國瑜說，李四川是苦讀出身，從小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但他熬過來了，李因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民可以讓他苦盡甘來。記者張策／攝影
立法院長韓國瑜說，李四川是苦讀出身，從小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但他熬過來了，李因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民可以讓他苦盡甘來。記者張策／攝影

選戰倒數50多天，國民黨新北市長參選人李四川今天在板一辦萬人造勢，立法院長韓國瑜是助陣卡司亮點。「禿子」韓國瑜今天南北奔波，先衝台中為江啟臣助陣，下午轉往新北板橋，為他口中的好兄弟李四川站台，在選情膠著期，為新北選戰注入一劑強心針。

2026九合一選舉

下午4時20分許，韓國瑜出場時，將現場氣氛帶到最高點。韓國瑜一出場就說，「我就是新北人」，母校是板橋國小、海山國中，一路在台北縣成長。

韓國瑜在擔任高雄市長時期，李四川是他倚重的左右手，兩人有革命情感。韓國瑜細數李四川在高雄時期的做事成績單，李在高雄時期蓋馬路600條，成績有目共睹，不但為民眾解決淹水沉痾，也改善高雄的登革熱挑戰，「是了不起的政治人物」。

「苦，就是李四川的寫照。」韓國瑜說，李四川是苦讀出身，從小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但他熬過來了，李因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民可以讓他苦盡甘來，李四川當過3個直轄市副市長，期望百姓能栽培、疼惜善良的政治人物，讓李四川能成為新北的新市長。

韓國瑜對穩固深藍基本盤有號召力，曾踢破高雄綠營神話的「韓流」過去曾創造驚人的政治動員能量。韓國瑜致詞後，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安陪著李四川大進場，受到群眾熱情簇擁。

立法院長韓國瑜說，李四川是苦讀出身，從小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但他熬過來了，李因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民可以讓他苦盡甘來。記者張策／攝影
立法院長韓國瑜說，李四川是苦讀出身，從小琉球家鄉到高雄讀高工，中午沒便當可吃常挨餓，但他熬過來了，李因為吃過苦，施政可以苦民所苦，希望市民可以讓他苦盡甘來。記者張策／攝影

韓國瑜 韓流 李四川 2026九合一選舉

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