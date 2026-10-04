民進黨「南投青年隊」成立…不只搶青年票 真實目的更意外曝光

年底選戰逼近，民進黨南投縣長參選人温世政聚焦青年，今偕南投市長參選人沈夙崢成立「南投青年隊」，透過座談交流，共同提出加強青年就業環境、引進高科技產業、提高婚育補助等政見，更強調培養地方政治人才世代交替為重要方向。

温世政及沈夙崢聯合競選辦公室指出，今年選舉各地也出現新一波青年世代投入地方政治，不僅沈夙崢從議員轉戰南投市長，全台縣轄市選舉中，也有宜蘭市韓瑩、頭份市曾玟學、彰化市黃柏瑜、太保市呂慧瑜、屏東市梁育慈等投入選戰。

民進黨南投縣長參選人温世政為此聚焦青年，今偕南投市長參選人沈夙崢成立「南投青年隊」，授予參與青年「南投青年隊長」聘書，並透過座談與青年交流，共同提出加強青年就業環境、引進高科技產業、提高婚育補助等政見。

沈夙崢說，人口外流及青年返鄉對南投是沉重的課題，青年隊的成立是希望青年不只是政策接受者，也能成為政策討論及公共事務的參與者，將實際經驗帶入政策形成過程，她也將青年就業、交通改善及城市發展列為政策討論的重要方向。

温世政表示，民進黨此次地方布局，將世代交替及培養地方政治人才列為重要方向，而他曾在外打拚，更能體會身年輕人想留鄉創業生活的盼望，他若當選將整合縣府青年窗口，成立南投縣青年發展局，並開發科技園區，爭取科技大廠進駐。

針對婚育補助，配合中央生育補助10萬元、0至6歲育兒津貼每月5000元、0至18歲成長津貼每月5000元、公托補助最高13000元等政策，他若當選，生育補助縣府加碼2萬元，其餘各加碼2000元；此外，結婚還有8萬元成家基金。

民進黨南投縣長參選人温世政（左）與南投市長參選人沈夙崢（右）4日成立「南投青年隊」，並拋出青年政見。圖／沈夙崢競選團隊提供