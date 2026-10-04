新竹台派大辦桌登場 莊競程：高虹安做不來的我來做

第三屆「新竹台派大辦桌」昨晚間登場，由民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱主辦，民進黨新竹市長參選人莊競程、竹北市長參選人曾聖凱參與，莊競程表示，新竹市政已經停滯4年，這次選舉就是重新啟動城市的機會，更直言高虹安做不來的，就換莊競程來做，盼凝聚支持新竹改變的力量。

莊競程表示，他與高虹安曾是立法院同期立委，很清楚高虹安的脾氣，高市長說不得，一說就生氣。他也逐一回應日前引發討論的競選看板，強調「捲起袖子，不一定會做事」、「可能只是拍照」都沒有說錯，而「高虹安做不來的，換莊競程來做」更是他要向市民表達的態度。

莊競程指出，治理一座城市不能只看姿態，而要看4年留下什麼成績。新竹擁有全台最重要的科技產業與優秀人才，本來應該是一座不斷向前的城市，過去四年卻有許多建設與市政工作停滯。他有信心重新把事情做起來，讓該推動的建設加速、該解決的問題真正處理，做不來的，就換有能力的人來做。

選戰倒數55天，「新竹隊」持續集結。莊競程今天出席市議員劉彥伶、林士凱競選總部成立，力挺兩位議員參選人。莊競程表示，劉彥伶是地方有問題就會立刻到場的行動派，林士凱則是他眼中「最有經驗的新人」，兩人都是願意認真做事、解決問題的好夥伴。

劉彥伶表示，四年前市民給她機會走進議會，這四年來她一步一腳印處理地方需求。比起爭取多少經費、完成多少案件，她更珍惜的是鄉親一句「有問題找彥伶最快」。她也希望市民再給她一次機會，繼續把地方大小事一件一件做好。

莊競程表示，首度投入市議員選舉的林士凱是「最有經驗的新人」。林士凱曾任法院書記官、新竹市政府工程採購人員，之後投入議員辦公室地方服務，從司法、行政到第一線選民服務都有實際歷練。林士凱也在今天正式成立與莊競程的聯合服務處，將過去累積的經驗帶進這場選戰。

莊競程表示，首度投入市議員選舉的林士凱是「最有經驗的新人」。圖／莊競程競選團隊提供