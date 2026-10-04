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鄭麗文再酸蘇巧慧「蘇氏王朝公主」 喊李四川才是真正從基層做起

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今出席李四川板一大型造勢，登台助講火力全開，再以「蘇氏王朝公主」大酸蘇巧慧。記者黃子騰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今出席李四川板一大型造勢，登台助講火力全開，再以「蘇氏王朝公主」大酸蘇巧慧。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，國民黨主席鄭麗文登台助講，再度以「蘇氏王朝公主」形容民進黨新北市長參選人蘇巧慧，並反駁蘇自稱從基層做起，直言「什麼時候立法委員變成基層工作？」她並以李四川從基層公務員一路做到三都副市長的經歷對比，將這場選舉形容為「平民對抗權貴」。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，她昨天參加李四川客家後援會成立大會時，曾稱對手是「來自民進黨最重要的蘇氏王朝公主」，蘇巧慧隨後不同意，強調自己也是從基層做起。鄭今再度回擊，稱這是她今年選舉「聽到最好笑的笑話」，更反問台下支持者，「什麼時候立法委員變成基層工作啊？」

鄭麗文說，蘇巧慧第一份公職就是立法委員，10年前第一次參選就當選新北市立委，現在第三屆任期還沒結束，就投入新北市長選舉。她質疑，立委是國會議員、中央民意代表，「有些人一輩子選舉選不到立委」，並連續反問蘇巧慧為何第一次參選就能選立委、又能在第三屆任期尚未結束時參選市長，「難道不是因為她是蘇家的公主嗎？」

話鋒一轉，鄭麗文說，「講到基層，就是咱的川伯」，她日前前往小琉球，當地鄉親向她稱李四川是「小琉球之光」。她表示，李四川出身討海人家庭，父親早逝，由母親辛苦拉拔一家人長大，因小琉球當時沒有高中，李四川高中時便離鄉求學，畢業、服完兵役後第一份工作就是公務員。

鄭麗文表示，李四川40多年來從基層公務員一步一步走到今天，先後在新北、高雄及台北擔任副市長，獲不同首長倚重，「這個才叫做從基層做起」。她也以自己出身雲林、到台南念書，後來跟著父母北漂的經歷為例，稱李四川同樣離鄉到北部打拚，因此更能理解北漂家庭及基層民眾的處境。

「川伯最了解北漂家族的痛苦，川伯最了解北漂青年的辛苦。」鄭麗文表示，李四川知道基層的奮鬥與心聲，並再度將矛頭指向蘇巧慧，稱「這不是公主可以理解的」，更將此次新北市長選戰定調為「平民對抗權貴」。

鄭麗文隨後批評民進黨及蘇家，稱李四川的「勤政廉能」要對抗她口中的「蘇氏王朝」。致詞最後，她向現場支持者催票，呼籲選民團結，「每一張選票攏要出來投」，不僅要讓李四川當選，也喊出要讓國民黨議員「全壘打」，隨後連喊數聲「拜託」，向台下支持者鞠躬懇託。

李四川 蘇巧慧 鄭麗文 2026九合一選舉 新北市選舉

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