徐欣瑩推竹縣「育兒安心一小時」 爸媽提早下班不減薪

距離投票不到兩個月，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩持續打政見戰，今天拋出「友善職涯、安心工作、職能升級」勞工政見，包含推動「育兒安心一小時」制度，針對有12歲以下子女、因接送等需要調整工時的受僱者，鼓勵企業提供每日減少工時1小時，薪資不減少的育兒支持，縣府將提供企業相應補助。

徐欣瑩表示，新竹有許多年輕父母、雙薪家庭，也有需要照顧長輩或面對長距離通勤的勞工。在保障既有勞動權益的前提下，未來縣府將提供制度設計、法令諮詢與友善工時指引，協助企業導入更具彈性的工作制度，包括彈性上下班、友善排班、部分遠距工作及適度的工時自主安排；並依科技業、製造業、服務業等不同產業特性，協助企業找到兼顧營運與員工生活的合適作法，「讓企業有彈性、勞工有選擇，工作安排更貼近家庭與生活需求」。

此外，徐欣瑩若擔任縣長，也會推動「育兒安心一小時」，鼓勵企業提供每日減少工時1小時，縣府將協助分擔減少工時所產生的薪資成本，也讓中小企業更有能力推動友善職場。期望透過「政府支持企業，企業支持父母」，讓一小時成為家庭每天最實際的幫助。

針對因生育、育兒、照顧家庭離開職場的女性，徐欣瑩承諾推動「女性再出發計畫」，提供最高5萬元創業啟動金，搭配職訓、托育、AI數位培訓、創業顧問及市場媒合等資源。

在「安心工作」方面，將強化職災勞工與工會支持，提供法律諮詢、復工及家庭協助，對職場霸凌、性騷擾、違法超時等問題採「零容忍」，強化勞檢及申訴、調查機制。

「職能升級」則推動勞工AI轉型，提供AI工具補助及職能訓練，整合竹科、工研院、大專院校、職訓機構與企業資源，培訓AI、半導體、資安、數位行銷、智慧製造等技能，讓青年、在職、轉職及中高齡勞工都能跟上產業轉型。