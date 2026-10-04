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周錫瑋站台挺李四川 曝曾向蔣萬安推薦：這樣的人才一定要請去

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
前台北縣長周錫瑋今出席「我們都挺李四川」大型造勢，登台細數與李四川過去在台北縣共事經歷，力挺李四川參選新北市長。記者張策／攝影
前台北縣長周錫瑋今出席「我們都挺李四川」大型造勢，登台細數與李四川過去在台北縣共事經歷，力挺李四川參選新北市長。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋第一運動場舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，前台北縣長周錫瑋登台助講時大力推薦李四川，細數兩人過去在台北縣共事經歷，更透露蔣萬安當選台北市長後，他曾親自致電蔣推薦李四川擔任副市長。周表示，李四川是他見過全台灣「最專業、最有肩膀」的公務員，「如今也應該讓李四川選市長了」。

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周錫瑋一登台便談起與李四川的淵源。他表示，自己當選台北縣長、台北縣升格準用直轄市後，便將李四川從台北市政府延攬至台北縣擔任工務局長；他也特別強調，台北縣升格新北市的歷程是在自己縣長任內推動，並問台下「做過台北縣縣民的請舉手」，現場大批支持者舉手回應。

周錫瑋說，當年許多台北縣民常抱怨與台北市資源差距太大，因此他提出要讓台北縣民成為「一等公民」。他並將矛頭指向民進黨，點名前縣長蘇貞昌、游錫堃，稱民進黨執政多年未能讓台北縣升格，自己任內則先推動準用直轄市，馬英九當選總統後，台北縣再獲審議委員全數通過升格直轄市。

談到李四川，周錫瑋表示，李當年也與他一起為台北縣升格打拚，「我一定要講這一段，因為李四川在台北縣的時候，他對台北縣升格有功。」李四川後來也曾擔任新北市副市長，對新北各地問題相當熟悉。

周錫瑋更在台上透露，蔣萬安當選台北市長後，他曾親自致電蔣萬安推薦李四川，「我說你要做好台北市市長，有一個人是你一定要請去做副市長的人，那個人就叫做李四川。」他隨後也打電話給李四川，告訴他自己已向蔣萬安推薦，「你這樣的人才一定要幫蔣萬安。」

周錫瑋說，李四川曾任新北、高雄及台北副市長，隨即反問台下支持者「是不是現在大家應該選市長了？」引來群眾高聲回應。他表示，不論李四川的競爭對手如何評論，他只相信兩件事，一是李四川真正了解新北市需要，也有能力解決問題、規畫未來；二是李四川是他見過「全台灣最專業、最有肩膀的公務員」。

「李四川是我見過最認真努力，一天24小時心都在新北市的人。」周錫瑋最後向台下支持者喊話，希望大家支持能建設新北、為市民帶來安定、繁榮及進步的李四川，現場群眾也以「好」高聲回應。

周錫瑋 李四川 蔣萬安 2026九合一選舉 新北市選舉

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