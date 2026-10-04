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臉書被灌40萬留言破金氏世界紀錄？ 蔣萬安：讓世界看到台灣選舉文化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安昨臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。台北市長蔣萬安今被問是否團隊有刪留言？蔣今回擊說，「幾十萬則留言要怎麽刪，我一直以來都是非常歡迎不同意見的交流。 」記者許正宏／攝影
台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安昨臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。台北市長蔣萬安今被問是否團隊有刪留言？蔣今回擊說，「幾十萬則留言要怎麽刪，我一直以來都是非常歡迎不同意見的交流。 」記者許正宏／攝影

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安昨晚臉書被留言洗版灌爆，十五小時已經突破四十萬則留言，媒體今天問蔣，有網友稱好像可以報金氏世界紀錄了？蔣萬安也笑稱，搞不好還真的可以申請，「讓世界看到台灣的選舉文化」。

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席教育後援會成立，對於毒品議題臉書被灌爆，蔣萬安說，任何理性的討論，我們都歡迎，並重申身為市長，他還是要再次強調「我堅決反對毒品除罪化」，並認為這個堅定的立場，希望所有的市民朋友，在11月28號可以一起站出來捍衛這樣的政策、立場與態度。

蔣也呼籲沈委員，放下毒品除罪化這樣的主張，蔣說，他相信雖然很多政策學習歐美，但是歐美不是什麼都可以學習，不適合在台北市推行，「國外的月亮並沒有比較圓」，不管是國外推行的「毒品注射室」、或「毒品除罪化」，他都認為非常不適合在台北來推行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔣萬安 金氏世界紀錄 毒品 2026九合一選舉 台北市選舉

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