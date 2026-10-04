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蔣萬安臉書遭灌爆 醫嗆沈伯洋：你當年說的是「海洛因輔助療法」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）4日出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。聯合報系資料照
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）4日出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋隔空與藍營互槓毒品立場，更在社群發文向蔣萬安下戰帖，毒品議題攻防延燒。時事評論者、醫師沈政男曝沈伯洋當年說的是「海洛因輔助療法」，現在卻不敢承認，痛批他靠著起鬨式民粹亂搞，跟大罷免一樣。

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沈政男指出，沈伯洋2014年在想想論壇寫說，「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，他根本不清楚自己在寫什麼，就只是在美國聽到歐美的反毒作法，以為是進步觀念，就拿來當成寫稿素材罷了。

沈伯洋沒想到的是，十幾年後被拿出來檢驗，現在被檢驗卻不敢承認，竟說他的意思是提供美沙冬與乾淨針頭，支持者搞不清楚狀況，起鬨到蔣的臉書瘋狂留言，還說被刪留言，跟沈一樣從頭到尾狀況外，遇質疑就推託，不然就反過來嗆聲。

沈政男說，沈伯洋當年提到的作法，醫學的正式名稱是「海洛因輔助療法」，就是同時給毒品與針筒，既然無法完全禁絕海洛因使用，就在控制下的醫療環境給予，遠比在街頭施打好太多，這就是減害治療的精神，而不是違法就抓起來關。

而「海洛因輔助療法」當然是進步作法，就跟美沙冬替代療法一樣，甚至比美沙冬更有效，問題是並非所有國家的民情都能接受，因此台灣就學到了美沙冬，不敢做海洛因輔助療法，但當年的沈伯洋恐怕連什麼是美沙冬都不知道。

他痛批，沈伯洋年輕時寫了自以為進步的建議，如今不敢承認，就拿美沙冬塘塞，放任支持者灌爆人家臉書，從那幾十萬瘋狂留言可知，王偉忠訪談的上百萬點閱數，還有所謂的「洋流」，就是起鬨式民粹，從頭到尾就是亂搞，跟大罷免一樣。

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台北市長選戰毒品議題攻防延燒。民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發文稱效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，如今改口強調北市行早已實施美沙冬戒毒多年，遭新黨議員侯漢廷質疑問A答B，從頭到尾沒人在問美沙冬。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市長選戰毒品議題攻防延燒。民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發文稱效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，如今改口強調北市行早已實施美沙冬戒毒多年，遭新黨議員侯漢廷質疑問A答B，從頭到尾沒人在問美沙冬。圖／取自議員侯漢廷臉書

爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，會前接受媒體記者聯訪，針對毒品議題進行回應。聯合報系資料照
爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，會前接受媒體記者聯訪，針對毒品議題進行回應。聯合報系資料照

沈伯洋 蔣萬安 海洛因 2026九合一選舉

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