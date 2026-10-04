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蕭美琴挺沈伯洋競總成立 稱「不能投給他」原因曝光

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在北平東路舉辦競選總部成立大會，支持者將周遭擠得水泄不通。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部今天成立。副總統蕭美琴到場致詞，細數當初認識尚未從政的沈伯洋到願意承擔責任的過程，也不忘談到現在北市所面臨的問題，「其實喝牛奶都很好，但相信台北市民對生活品質要求，不止於喝牛奶。」最後，她坦言自己不能投給沈，因為要投給蘇巧慧，但看到下個世代願意承擔。

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蕭美琴表示，記得才兩個禮拜前，在同樣的地點是民主進步黨舉辦黨慶音樂會，當天回顧過去前輩們在40年前的智慧、勇氣和堅持，一步步讓我們呼吸自由空氣，那天感動不止於此，那天感動是因為看到下一個世代，當天有扛起新時代的縣市長候選人，在他們身上看到台灣未來。

蕭美琴說，大自然界的洋流，是地球上龐大最富有生命力流動，自然界洋流調節氣候、帶動循環、孕育生命，同時也是台灣跟世界連結。

蕭美琴介紹，她在美國時，華府國會議員、智庫等有很多好朋友，除了拜訪官方台灣政界友人，大家最想見的是沈伯洋，那時沈尚未從政還是位學者，卻能洞悉台灣趨勢，同時對於國際地緣政治，以及捍衛台灣國際上尊嚴角色，都有一定看法。

而她回到台灣後，過去曾經在花蓮努力過10年時間，對花蓮有很多情感及朋友們，但是擔任副總統，憲政權責分工，無法直接向過去協調行政院處理花蓮鄉親需求、陳情，這時沈伯洋站出來，願意承擔大家眼中，政治環境困難、複雜的地方，選擇接下認養、服務花蓮。

她說，沈伯洋第一個選擇花蓮，但沒有一件事情單純、容易解決，即使將問題解決，未必獲得掌聲，更難獲得立即上政治回饋，不是在政治要往上爬一條容易路徑，卻也願意承擔，花時間到偏遠部落爭取資源。

她說，花蓮的光復鄉馬太鞍溪洪災，看到沈捲起袖子，協助鄉親清理家園，都是成為台北市長參選人之前，勇敢面對問題、挑戰、不求回報溫暖的沈伯洋。

她說，台北市長期累積問題，包含交通問題、上班通勤問題、生活環境問題、居住問題、老宅、教育資源等，長期以來關心的日常，同時還有作為首都世界級城市要面對，極端氣候、地緣政治、供應鏈重組環境變化、全球人口照顧，少子化，下一步市長要面對問題。

蕭美琴說，其實喝牛奶都很好，但相信台北市民對生活品質要求，不止於喝牛奶；也知道大家愛火鍋，火鍋也很好，但火鍋不足以涵蓋北市要面對世界，種種問題不是單一解方處理，需要複合式方案，跨域智慧，需要承擔的願景、宏觀視野。

她說，而沈伯洋具有跨域、不需要背誦朗讀，自己就是行動知識庫，即便是聰明專業，在身上看到無比謙卑，每天還是持續學習，充實知識庫，深知要承接市政問題，沒有容易解決，特質沈身上看到，沈對土地情感、使命感，都是讓我們感動暖流。

蕭美琴也向支持者喊話，知道大家喜愛沈伯洋，但沈不是神、是人會感冒和疲憊生病。雖然大家都很想握手拍照，但若碰不到時不要失望，因為光是我們有期待，就表示是有未來的市民，表示國家是有希望，拜託大家，沒有握到手、拍到照，用堅定腳步跟著洋流走，帶動台北市希望和溫暖。

蕭美琴說，她自己不能投給沈伯洋，因為要投給民進黨新北市長參選人蘇巧慧，所以拜託大家，如果也是洋流船上的成員，如果也和她一樣，不能投給沈伯洋，「但你有很好領航員就在身邊、城市裡面。」都看到下一步承擔台灣領導重任下個世代，願意扛起責任不怕艱難、守護土地，願意尋找答案的下一個領導人。

蕭美琴欣慰，非常振奮的事情，六都優秀的提名候選人，比她更年輕，讓她看到未來，下個世代承擔，帶著這份感動，迎向首都勝利、更好的台灣、更有希望的未來，持續踩著堅定步伐，陪沈伯洋，洋流流向台灣各角落。

蕭美琴 沈伯洋 競選總部 2026九合一選舉 台北市選舉

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