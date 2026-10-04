蕭美琴挺沈伯洋競總成立 稱「不能投給他」原因曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部今天成立。副總統蕭美琴到場致詞，細數當初認識尚未從政的沈伯洋到願意承擔責任的過程，也不忘談到現在北市所面臨的問題，「其實喝牛奶都很好，但相信台北市民對生活品質要求，不止於喝牛奶。」最後，她坦言自己不能投給沈，因為要投給蘇巧慧，但看到下個世代願意承擔。

蕭美琴表示，記得才兩個禮拜前，在同樣的地點是民主進步黨舉辦黨慶音樂會，當天回顧過去前輩們在40年前的智慧、勇氣和堅持，一步步讓我們呼吸自由空氣，那天感動不止於此，那天感動是因為看到下一個世代，當天有扛起新時代的縣市長候選人，在他們身上看到台灣未來。

蕭美琴說，大自然界的洋流，是地球上龐大最富有生命力流動，自然界洋流調節氣候、帶動循環、孕育生命，同時也是台灣跟世界連結。

蕭美琴介紹，她在美國時，華府國會議員、智庫等有很多好朋友，除了拜訪官方台灣政界友人，大家最想見的是沈伯洋，那時沈尚未從政還是位學者，卻能洞悉台灣趨勢，同時對於國際地緣政治，以及捍衛台灣國際上尊嚴角色，都有一定看法。

而她回到台灣後，過去曾經在花蓮努力過10年時間，對花蓮有很多情感及朋友們，但是擔任副總統，憲政權責分工，無法直接向過去協調行政院處理花蓮鄉親需求、陳情，這時沈伯洋站出來，願意承擔大家眼中，政治環境困難、複雜的地方，選擇接下認養、服務花蓮。

她說，沈伯洋第一個選擇花蓮，但沒有一件事情單純、容易解決，即使將問題解決，未必獲得掌聲，更難獲得立即上政治回饋，不是在政治要往上爬一條容易路徑，卻也願意承擔，花時間到偏遠部落爭取資源。

她說，花蓮的光復鄉馬太鞍溪洪災，看到沈捲起袖子，協助鄉親清理家園，都是成為台北市長參選人之前，勇敢面對問題、挑戰、不求回報溫暖的沈伯洋。

她說，台北市長期累積問題，包含交通問題、上班通勤問題、生活環境問題、居住問題、老宅、教育資源等，長期以來關心的日常，同時還有作為首都世界級城市要面對，極端氣候、地緣政治、供應鏈重組環境變化、全球人口照顧，少子化，下一步市長要面對問題。

蕭美琴說，其實喝牛奶都很好，但相信台北市民對生活品質要求，不止於喝牛奶；也知道大家愛火鍋，火鍋也很好，但火鍋不足以涵蓋北市要面對世界，種種問題不是單一解方處理，需要複合式方案，跨域智慧，需要承擔的願景、宏觀視野。

她說，而沈伯洋具有跨域、不需要背誦朗讀，自己就是行動知識庫，即便是聰明專業，在身上看到無比謙卑，每天還是持續學習，充實知識庫，深知要承接市政問題，沒有容易解決，特質沈身上看到，沈對土地情感、使命感，都是讓我們感動暖流。

蕭美琴也向支持者喊話，知道大家喜愛沈伯洋，但沈不是神、是人會感冒和疲憊生病。雖然大家都很想握手拍照，但若碰不到時不要失望，因為光是我們有期待，就表示是有未來的市民，表示國家是有希望，拜託大家，沒有握到手、拍到照，用堅定腳步跟著洋流走，帶動台北市希望和溫暖。

蕭美琴說，她自己不能投給沈伯洋，因為要投給民進黨新北市長參選人蘇巧慧，所以拜託大家，如果也是洋流船上的成員，如果也和她一樣，不能投給沈伯洋，「但你有很好領航員就在身邊、城市裡面。」都看到下一步承擔台灣領導重任下個世代，願意扛起責任不怕艱難、守護土地，願意尋找答案的下一個領導人。

蕭美琴欣慰，非常振奮的事情，六都優秀的提名候選人，比她更年輕，讓她看到未來，下個世代承擔，帶著這份感動，迎向首都勝利、更好的台灣、更有希望的未來，持續踩著堅定步伐，陪沈伯洋，洋流流向台灣各角落。