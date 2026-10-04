蔣萬安反毒發文遭灌爆 盧秀燕力挺：毒品零容忍、反對除罪化

台北市長蔣萬安昨因反毒發文遭綠營支持者留言「出征」，臉書湧入數十萬則留言，引發藍綠激烈攻防。台中市長盧秀燕今天表態力挺蔣萬安，強調自己對毒品始終採取「零容忍」態度，強烈反對毒品除罪化，支持蔣萬安的反毒立場。

蔣萬安昨晚針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去提出的毒品減害政策發文，強調「反毒沒有模糊空間」，質疑沈伯洋主張在社區中心提供毒品及乾淨針具，究竟要在哪裡設置、提供什麼毒品。貼文發布後迅速引發網路攻防，留言數暴增，蔣萬安臉書遭大量網友洗版。

蔣萬安今天進一步表示，他一直支持美沙冬替代療法及乾淨針具政策，但這與「提供毒品」是不同概念；他強調，台北市反毒立場明確，就是零容忍，也反對毒品除罪化。

盧秀燕今天出席國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣競選總部成立大會，接受媒體詢問蔣萬安遭網路「出征」一事時表示，她支持蔣萬安的反毒立場，毒品問題不能模糊，自己也堅定反對毒品除罪化。

今天國民黨活動另一焦點則是藍營「禿子、漢子、燕子」合體。盧秀燕與立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜共同為江啟臣站台。盧秀燕表示，三人平時公務繁忙，已經很久沒有合體，但為了江啟臣特別排除萬難，首次合體「獻給江啟臣」。

盧秀燕強調，台中非常重要，一定要有一位好市長，因此拜託市民支持江啟臣，讓台中繼續幸福下去。

至於昨天傳出民眾黨台中隊可能缺席江啟臣競選總部成立大會的風波，盧秀燕表示，經競總迅速聯繫了解後，確認只是「小小誤會」，很快就排除，也特別感謝民眾黨夥伴今天情義相挺、全力站台。她強調，藍白合作要以大局為重，「我們一定要把餅做大，讓台灣更好、讓台中更好」。

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