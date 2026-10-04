深夜急電拆彈！江啟臣親出手 化解民眾黨「不站台」風波

民眾黨台中市議員江和樹昨晚早貼文，表示取消原訂由秘書長周榆修和台中隊議員參選人一同出席國民黨台中市長參選人江啟臣今天競選總部成立大會。不過稍後在接獲江啟臣方連繫，確定是「幕僚認知上的誤差」，據了解，江啟臣親自打電話搞定，結束一場可能的風波。

據議員江和樹說，原先江陣營說好後由秘書長周榆修率台中隊6名黨議員參選人到場上台，共襄盛舉，但江和樹在造勢活動前十小時，接獲周榆修電話，說是接到江幕僚通知，僅三人（周榆修、陳清龍、江和樹）可以上台，他因此在臉書貼文宣布民眾黨台中隊全員不出席。不過誤會已澄清，是幕僚的聯繫錯誤；凌晨時分，江和樹在臉書上確認民眾黨台中隊參選人都上台。

周榆修今天在競總成立現場受訪表示，這單純是幕僚在聯繫上、認知上的的誤差，今天還是全員到齊，力挺台中市長參選人江啟臣延續盧秀燕市長幸福城市的市政。

據民眾黨幹部透露，風波能迅速平息，關鍵在於「江啟臣親自出手」，深夜打電話與民眾高層溝通，說明並化解情緒，民眾黨同意依原計畫，台中隊全員出席。

不過，國民黨內部對於「母雞」江啟臣公開與非同黨參選人同台、甚至力挺的舉動，私下不乏抱怨與反彈情緒。但即便心有不滿，面對藍綠對決的嚴峻形勢，國民黨陣營深知台中向來被視為「藍白合作」的指標性本命區，倘若在此破局影響非同小可，也讓藍營議員只能暫時壓下個人情緒，回歸大選全局戰略。