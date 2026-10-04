沈伯洋「美沙冬」偷換概念？蔣萬安點文章沒這3字、殷瑋轟沈說謊

北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安今直球對決要沈伯洋不要偷換概念，點出沈12年前整篇文章沒有提到「美沙冬」三字。北市研考會主委殷瑋也點出沈當年文章所講「可效仿某些國家...」指的應非美沙冬。殷瑋曝，其實有些國家設有「毒品注射室」如瑞、德，據報載就是「開設注射站，公開讓你打」包括海洛英。

毒品議題持續延燒，殷瑋今天再度在臉書重批民進黨，舉國網軍拿美沙冬來認知作戰，寫程式灌留言，只是因為沈伯洋不敢承認自己的毒品政策主張。殷瑋問，2014年，美沙冬在台已上路9年，沈伯洋還要求「效仿其他國家」？

對於外界質疑沈伯洋「要在社區中心提供吸毒者毒品？」沈伯洋的駁稱他指的是美沙冬、指的是乾淨針頭政策、指的是「減害」，殷瑋今再反擊稱「不是的。這是轉移焦點、偷換概念」。

殷瑋提出兩點原因，第一，沈伯洋說的「效仿某些國家」這六個字，在台灣減害政策包括美沙冬、針頭政策早在2005年就開始了，沈的文章是2014年寫的，台灣已經在做的政策，還做了將近10年時間，要去效仿誰？沈伯洋講的，不可能是美沙冬與乾淨針頭政策。

殷瑋提到第二點，沈伯洋說要在社區中心「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。他現在辯解稱指的是美沙冬，但美沙冬是替代海洛英的口服療法，是口服的，不是注射的，那怎麼會主張要「提供吸毒者毒品與針頭」呢？

殷瑋說，沈伯洋宣稱他的主張只是美沙冬與乾淨針頭，但「這不是事實」。殷說，事實上，美沙冬和乾淨針頭在台灣各地推行已經20年，蔣萬安也一向支持，問題的爭點根本不是這個。而是沈伯洋要在哪裡的社區中心，發放什麼樣的、要用針頭施打的毒品？

殷瑋說，沈伯洋過去文章稱「可以效仿某些國家國家...」，沈指的某些國家是什麼？殷瑋說，其實有些國家設立有「毒品注射室」，比如瑞士、德國，根據報載就是「開設注射站，公開讓你打」，包括海洛英。甚至他曾經親眼見證過的墨爾本City of Yarra、及加拿大溫哥華也有毒品注射室；葡萄牙甚至在21世紀初，就把吸毒除罪化。

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