邱莉莉與陳亭妃首同框破冰 賴清德11日授戰旗「台南隊」成軍

民進黨台南市長初選上演「妃憲大戰」，陳亭妃、林俊憲競爭激烈，初選期間「挺憲派」台南市議會議長邱莉莉更曾公開批評陳亭妃。陳亭妃初選出線後主動拜訪邱莉莉尋求破冰，但因「三點協議」溝通不順，雙方一度觸礁；如今隨挺憲派議員陸續歸隊，邱莉莉昨天也首度現身陳亭妃造勢活動，兩人公開同框，並高喊「台南市長陳亭妃高票凍蒜」，象徵民進黨台南隊逐步整合成形。

陳亭妃競選總部預定11日下午3點成立，總統賴清德將親自授戰旗。過去賴清德曾授予林俊憲「台南隊長」稱號，如今將為代表民進黨出征台南市長選戰的陳亭妃授旗，政治象徵意味濃厚。

林俊憲今天受訪表示，民進黨一定會團結，11日當天所有黨公職都會到場力挺陳亭妃，「台南一定要贏，也會贏」，展現初選落幕後黨內整合的態度。

陳亭妃勝出後，曾主動拜會邱莉莉尋求破冰，不過當時挺憲派提出「三點協議」，要求陳亭妃簽署，雙方因而未能達成共識，傳出溝通一度陷入僵局。不過，挺憲派議員已陸續向陳亭妃陣營靠攏，打破初選僵局。

昨天副總統蕭美琴到陳亭妃競選總部力挺新住民政策，邱莉莉也現身並上台致詞，成為初選後兩人首度公開同框。邱莉莉表示，從過去一直到現在，陳亭妃在立法院期間，對新住民議題也都有所發揮，始終關注新住民福利與照顧。

邱莉莉力挺說，「有這麼溫暖的女性，而且有愛心，又把大家都當作家人的市長，未來一定能夠讓我們台南市政更好。」她並喊話支持者，「拜託大家，讓民進黨的議員可以全數過關，台南市長陳亭妃一定要高票當選。」

邱莉莉公開站台並與陳亭妃同框破冰，讓民進黨台南隊整合再向前一步；11日賴清德授戰旗後，民進黨將全力打贏台南市長選戰。