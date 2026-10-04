蔡英文任沈伯洋競總主委 盼溫暖洋流做台北後盾

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行競總成立大會。前總統蔡英文在社群媒體發文表示，一起用正面的力量，成為溫暖台灣的洋流，做台北的後盾，她也宣布擔任沈伯洋競總主委。

沈伯洋競總今天下午在北平東路舉辦成立大會，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召蔡其昌、高雄市長陳其邁等人將到場力挺，而在知名樂團滅火器獻唱、沈伯洋致詞後，兼任民進黨主席的總統賴清德也將上台致詞。

蔡英文今天在社群平台Threads（脆）發文表示，沈伯洋說每一個台北市民都是他的主任委員，她也是台北市民；每一滴水，都是匯聚成洋流的關鍵。一起用正面的力量，成為溫暖台灣的洋流，做台北的後盾。

此外，蔡英文也附上受邀擔任沈伯洋競選台北市長競選總部主任委員的聘書照片。