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沈伯洋競總成立主辦宣布破3萬人 周邊道路人潮曝光

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沈伯洋競總成立！主辦單位宣稱突破3萬人 蔡康永現身搖滾區

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午在北平東路舉行競選總部成立大會，截至目前超過3萬人到場支持，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。圖／取自官方直播
民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午在北平東路舉行競選總部成立大會，截至目前超過3萬人到場支持，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。圖／取自官方直播

民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午在北平東路舉行競選總部成立大會，截至目前超過3萬人到場支持，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。

2026九合一選舉

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部今天於民進黨部、北平東路成立，表定14時活動，於12時30分周圍道路已擠滿人潮，而下午活動一開始，現場主持人就以宣稱已經湧入3萬名支持者。

而今天現場也大咖雲集，包含賴清德總統、副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁到場，更有不少藝人也到場支持，現場畫面也捕捉到知名主持人蔡康永就座在搖滾區，而競總也邀請樂團滅火器將上台演出。

蔡康永約開場半小時後離場被媒體堵訪，他表示，今天來見識一下被問到是否覺得很多人、支持沈伯洋，蔡回應，「很多人來參與，他也來聽聽對方意見」，被問到是否會出席蔣萬安場，蔡表示，「如果有機會訪問到每一位候選人是很棒」。

沈伯洋 蔡康永 蕭美琴 2026九合一選舉 台北市選舉 競選總部

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民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部今天於民進黨部、北平東路成立，表定14時活動，於12時30分周圍道路已擠滿人潮。記者觀察，除了台北市民，也有遠從桃園、苗栗北上支持，不斷向北部的朋友們拉票，希望能支持沈伯洋，主辦單位宣稱，現場已經湧入3萬名支持者。

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