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何秀綿競選總部成立主角羈押中 鍾東錦助選喊司法會還清白

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿涉賄遭羈押，今天成立競選總部缺席，縣長鍾東錦等人力挺何的女兒連紫昕代母選戰。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿涉賄遭羈押，今天成立競選總部缺席，縣長鍾東錦等人力挺何的女兒連紫昕代母選戰。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿涉賄遭羈押，今天成立競選總部缺席，縣長鍾東錦等人助選，都喊司法不公，最終會還何清白，何秀綿的女兒連紫昕代表接受彩帶，哽咽致詞「想媽媽了」，強調代母跑選戰。苗栗地檢署回應，案件偵辦中，不予置評，檢方會盡速釐清案情。

2026九合一選舉

竹南鎮下屆鎮長選舉，代表會主席何秀綿與縣議員葉忠倫對決，何秀綿被控賄選，上月25日遭檢察官羈押，今天競選總部成立，鍾東錦、前縣長徐耀昌、立委陳超明、邱鎮軍、縣議會議長李文斌，及台灣民眾黨苗栗縣部主委賴春伶等人到場力挺，並湧進大批支持群眾，鍾東錦陪同連紫昕大進場，並為連披上選舉彩帶。

鍾東錦強調上天及司法開了竹南鎮鄉一個大玩笑，何秀綿被禮物「砸」到，只是在一個有中秋送禮的往例場合，不對的時間點出現，禮不是何送的，錢也不是何出的，檢察官沒有去查明，就如陳超明當初被控及SOGO收賄案，羈押了4個半月，最後法官判決還陳清白，大家要相信將來法院判決會還何清白公道，當選也會有效。

鍾東錦表示，彰化縣議會議長謝典霖涉嫌設宴賄選，今年9月中遭羈押，案例一出引起議論，縣府往例中秋節送文旦，也不敢送了，昨天鄉鎮市競選總部成立，工作人員也懷疑到底要不要提供便當？20多年前的30元的賄選標準，搞的選舉搜鼠忌器，結果是苦了台灣，餐廳沒有生意，好到中國大陸，不管藍綠白，選舉文宣品都使用相對低價中國大陸製造，法務部要說清楚、講明白。

連紫昕以女兒身分致詞，過程數度哽咽，加油聲音四起，連紫昕說，律帥預約接見時，媽媽還在關心地方事務，過去一起吃飯、聊天，是很平常的事，現在深切感受到母親的重要，了解鄉親支持媽媽的原因，真誠、不做作，及實實在在的付出，她願意替媽媽扛起戰旗，跟大家一起走完這場選戰。

苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿涉賄遭羈押，今天成立競選總部缺席，縣長鍾東錦等人力挺何的女兒連紫昕代母選戰。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮長參選人何秀綿涉賄遭羈押，今天成立競選總部缺席，縣長鍾東錦等人力挺何的女兒連紫昕代母選戰。記者范榮達／攝影

何秀綿 鍾東錦 競選總部 2026九合一選舉 苗栗縣選舉 賄選

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