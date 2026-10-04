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牙醫師後援會成立 李四川笑「牙齒沒問題、就是燒聲」喊當公會後盾

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川牙醫師後援會今成立，現場湧入大批支持者，不少人手持「挺川」旗幟到場力挺，氣氛熱絡。記者張策／攝影
李四川牙醫師後援會今成立，現場湧入大批支持者，不少人手持「挺川」旗幟到場力挺，氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在競總出席牙醫師後援會成立大會，現場氣氛熱絡，不時響起歡呼聲，李四川頒發聘書，牙醫師公會並送上兩顆鳳梨象徵「旺旺來」，隨後授戰旗，由新北市牙醫師公會理事長高君華揮舞戰旗。李上台也不忘拿自己的牙齒開玩笑，笑稱這6個月來「大概講了60年的話」，已經講到「燒聲」，但自己每半年都會看一次牙醫，「看起來牙齒沒問題，就是燒聲」。

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高君華表示，李四川長年歷練地方政府，行政基本功扎實，也熟悉雙北市政及工程，若當選新北市長，可以立即投入市政建設，「不用再經過磨合期」。他也形容李四川為人誠實，是現階段「最高效的人選」，呼籲現場牙醫界共同支持。

活動中，李四川向後援會幹部頒發聘書，象徵選戰組織成軍，現場也準備兩顆鳳梨討吉利，盼選情「旺旺來」。隨後進行授旗儀式，高君華接下戰旗後在台上揮舞，台下支持者報以歡呼，為後援會成立造勢。

李四川表示，自己一生從事工程工作，但過去參與不少醫療建設，因此與醫療界其實有很深的淵源。他笑說，自己沒有辦法替民眾看病，也沒辦法替人治療牙齒，「但是我可以蓋醫院給各位來照顧所有的市民」，並感謝牙醫界長期投入市民口腔健康。

談到牙醫政策，李四川表示，希望建立從兒童到老年的口腔照護，讓市民「從小一直護牙到老」，也要持續關注失能者等族群的牙科照護及相關補助。他承諾，若年底能回到新北市服務，會成為牙醫公會的後盾，「只要你們有需要，政府做得到的，我一定全力以赴」。

李四川也談到自己的公務生涯，表示自己一路「從三等公務人員做到十四職等」，沒有太多政治資源，因此相當感謝牙醫界在炎熱天氣下到場支持，現場公會幹部及支持者的鼓勵，他都會銘記在心。

話鋒轉到選舉，李四川再度分享近期跑行程的趣事。他說，這6個月已跑遍新北29區，不少民眾碰到他都會遞上名片，他晚上回家後想打電話致謝、拜託幫忙拉票，結果電話卻常沒人接，一問才知道，對方因為沒有存他的號碼，「以為是詐騙集團」，引起現場笑聲。

李四川因此拜託現場支持者當他的分身，透過LINE及平時聯絡的親友協助拉票、催票。他最後表示，自己要接下侯友宜交下來的這一棒，但「我接下的不是位置，是責任」，已經做好的建設會繼續做好，正在推動的會加速，已規畫的則會逐步落實。

李四川與牙醫師後援會成員合影。記者張策／攝影
李四川與牙醫師後援會成員合影。記者張策／攝影

牙醫師後援會成立大會準備兩顆鳳梨，象徵「旺旺來」，祝福李四川選情順利，李四川笑著與後援會幹部合影。記者張策／攝影
牙醫師後援會成立大會準備兩顆鳳梨，象徵「旺旺來」，祝福李四川選情順利，李四川笑著與後援會幹部合影。記者張策／攝影

李四川在牙醫師後援會成立大會與現場支持者握手互動，不少人揮舞旗幟、拿起手機拍照，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影
李四川在牙醫師後援會成立大會與現場支持者握手互動，不少人揮舞旗幟、拿起手機拍照，現場氣氛熱烈。記者張策／攝影

牙醫師後援會成立大會準備兩顆鳳梨，象徵「旺旺來」，祝福李四川選情順利，李四川笑著與後援會幹部合影。記者張策／攝影
牙醫師後援會成立大會準備兩顆鳳梨，象徵「旺旺來」，祝福李四川選情順利，李四川笑著與後援會幹部合影。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席牙醫師後援會成立大會，致詞感謝牙醫界支持，並承諾若當選將成為牙醫公會後盾。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席牙醫師後援會成立大會，致詞感謝牙醫界支持，並承諾若當選將成為牙醫公會後盾。記者張策／攝影

李四川與牙醫師後援會成員、在場支持者及出席民代大合照。記者張策／攝影
李四川與牙醫師後援會成員、在場支持者及出席民代大合照。記者張策／攝影

李四川（左）頒發聘書給新北市牙醫師公會理事長高君華幹部，凝聚牙醫界支持力量，為年底選戰增添聲勢。記者張策／攝影
李四川（左）頒發聘書給新北市牙醫師公會理事長高君華幹部，凝聚牙醫界支持力量，為年底選戰增添聲勢。記者張策／攝影

李四川 後援 牙齒 2026九合一選舉 新北市選舉

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