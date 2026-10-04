劉世芳站台力讚劉建國以「孝心」延伸護老 籲雲林再勇敢一次換人做

年底選戰倒數，民進黨雲林縣長參選人劉建國今天成立四湖鄉聯合競選總部，邀請內政部長劉世芳到場站台，劉世芳稱讚劉建國是個「孝順的人」，更將這孝心延伸至雲林各年齡層民眾，將為雲林爭取更多就業機會，創造青銀共好，用同樣的心照顧雲林，籲請民眾支持，劉建國則訴求食安和老少照護政策，要雲林人再勇敢一次換人做。

劉建國今天分別與四湖鄉長參選人吳東旻及崙背鄉成立聯合競總，邀請衛福部次長呂建德、內政部長劉世芳等人站台助講，兩場均有大批支持者到場相挺。

呂建德以劉建國積極爭取雲林爭取台大醫院虎尾院區擴建，以及高齡醫學暨健康福祉研究中心，實現對選民承諾，說到做到，未來相信會再運用國會豐富經歷，創造更多福利。

劉世芳則表示，家族政治容易阻礙發展，千萬不要因他人略施小惠而葬送雲林未來，其實雲林縣擁有許多條件更發展，大家給會做事的劉建國機會，尤其劉是孝順的人才，將這份孝心延伸服務所有鄉親，讓長者安樂，年輕人能回流打拚，所以大家要全力支持有孝心又有作為的劉建國。

劉建國說，雲林人口跌破65萬，少了「發展生機」和「就業機會」，未來他將全面爭取大南方矽谷計畫往北延伸，從雲林開始引進指標性高科技產業，創造就業機會，更推動重陽禮金三六九，愛心敬老卡加值可多元化運用，65歲以上長者免繳健保費，一上任馬上實施。

劉建國指出，近日雲林學生午餐被爆使用過期氣泡水，顯示食材登錄、檢核、發送流程系統性出了問題，須盡速檢討，他若入主縣府，將引進食品技師，嚴格食材管控與檢驗，讓營養師更專注於菜單中的營養調配，落實專業分工，建立雙重把關的食安防護網，籲請大家勇敢一次，共創新雲林。

客委會主委古秀妃則參加崙背競總成立，她強調，中央跟地方要一條線，比較好做事情，這場選舉的主角，不只是候選人而是所有鄉親，支持劉建國就是投給自己一票。

雲林縣長參選人劉建國和四湖鄉長參選人吳東旻成立聯合競總，不少支持者到場相挺。記者蔡維斌／攝影