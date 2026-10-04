昔日黨內激戰留下裂痕 張明達站台挺蔡易餘吃下山區定心丸

嘉義縣長翁章梁2任屆滿，民進黨縣長參選人蔡易餘積極整合地方勢力，曾與翁章梁激烈競逐黨內縣長提名、這次又一度被地方勸進的嘉義縣議長張明達，今天首度公開站台力挺蔡易餘，還以「換帖兄弟」形容兩人關係，喊話全力支持蔡易餘當選。長期深耕海區的蔡易餘，山區被視為選戰弱點，如今地方實力雄厚的張明達正式表態，對化解昔日黨內競爭留下的裂痕及整合山區勢力，具有重要象徵意義。

蔡易餘今天在竹崎、梅山舉行聯合競選總部成立大會，張明達上台助講。張明達過去曾與翁章梁競逐民進黨嘉義縣長黨內初選，翁章梁2任即將屆滿後，地方也曾出現勸進張明達再戰縣長的聲音，但張明達最後以身體因素婉拒。

張明達今天首度公開站上蔡易餘造勢舞台，也談起兩人私下討論縣長人選的過程。他說，自己與蔡易餘是「換帖兄弟」，過去蔡易餘曾詢問他是否有意參選縣長，他也反問蔡易餘是否想選。

張明達說，他當時告訴蔡易餘，「你的條件比我更好」，蔡易餘已擔任多屆立委，具有中央歷練及民意代表經驗，如果有意願，就應該出來參選縣長。

張明達進一步表示，兩人討論後認為，由蔡易餘參選縣長，再由地方共同照顧後續政治布局，是比較好的安排，因此他當時就向蔡易餘表明，並承諾全力支持蔡易餘當選縣長。

蔡易餘已連任3屆立委，在嘉義縣海區經營多年，這次轉戰縣長，如何進一步整合山區地方組織一直受到關注。雖然山區有前嘉義縣長、前立委陳明文等人力挺，但張明達長期深耕山區，在地方政壇具有一定影響力。

張明達過去雖已未投入縣長選舉，但始終未像今天一樣公開站台助講。如今從「被勸進者」轉為公開替蔡易餘拉票，並親口表明兩人早已談妥、自己全力支持蔡易餘，對蔡易餘整合山區地方勢力及凝聚黨內支持，具有指標意義。