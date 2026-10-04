連勝文陪走訪市場拜票 謝國樑：感謝超過30年交情的好兄弟相挺

中國國民黨中評委主席團主席連勝文，今陪基隆市長謝國樑在市場拜票。謝國樑說，兩人認識超過30年，彼此人生不同階段互相關心支持，兄弟情誼格外珍貴。連勝文指謝國樑真心想為基隆做事，也有能力帶領團隊讓基隆進步，請市民繼續支持讓國樑。

謝國樑競選連任，今天上午在連勝文、基隆市議員何淑萍、韓世昱及郭美秀，以及信義市場管委會羅姓主委等人陪定，向信義市場攤商及採買民眾親切問候、握手致意，爭取更多選民的支持。不少民眾主動上前合影、握手並高喊加油，展現對市政團隊的肯定。

謝國樑說，他和連勝文認識超過30年，從年輕時一路走到現在，在彼此人生不同階段始終互相關心、互相支持，這份兄弟情誼格外珍貴。今天非常感謝好兄弟連勝文特別來到基隆，陪同他走訪信義市場，讓他感到相當溫暖。

連勝文表示，多年來一路看著謝國樑在基隆的努力，也了解他對基隆的感情與投入。謝國樑擔任市長以來，帶領市府團隊積極推動各項建設與政策，從城市發展到市民生活，都可以看到一步一腳印的努力與改變。

連勝文也肯定謝國樑的施政表現，強調市政建設需要時間累積，更需要延續與穩定推動。他相信謝國樑是真心想為基隆做事，也有能力持續帶領團隊讓基隆進步，請所有市民朋友繼續支持，讓國樑在基隆市政府繼續服務。

回顧近4年任期，謝國樑細數執政成果包括，汙水下水道接管至114年底，全市戶數已達7萬5255戶，接管率排名全國第五，更是本島非直轄市第一名。謝說，許多城市建設平常看不見，但汙水下水道就是改善居住品質與城市環境非常重要的基礎工程，市府會持續把該做的事情一步一步做好。

謝國樑指出，行人安全也是他上任後積極改善的重要工作。從行人友善、行人有序，到路口工程改善、行人穿越線（斑馬線）與號誌調整，基隆去年行人每十萬人事故死傷數，已從前年的全國第20名，大幅進步至全國第4名、本島第2名。今年上半年最新統計數據，基隆行人事故傷亡率更已來到全國第二低，顯示相關改善工作逐步展現成果。

謝國樑說，感謝連勝文今天來到基隆陪他拜票，每一次走進市場、走入地方，最重要的就是直接聽到市民的聲音。未來他也會持續與市民站在一起，務實推動市政、完成更多建設，讓大家看見基隆持續向前的改變。

中國國民黨中評委主席團主席連勝文，今天到基隆陪競選連任的市長謝國樑，前往信義市場拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供

中國國民黨中評委主席團主席連勝文，今天到基隆陪競選連任的市長謝國樑，前往信義市場拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供

中國國民黨中評委主席團主席連勝文，今天到基隆陪競選連任的市長謝國樑，前往信義市場拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供