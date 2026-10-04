沈伯洋競總成立主辦宣布破3萬人 周邊道路人潮曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部今天於民進黨部、北平東路成立，表定14時活動，於12時30分周圍道路已擠滿人潮。記者觀察，除了台北市民，也有遠從桃園、苗栗北上支持，不斷向北部的朋友們拉票，希望能支持沈伯洋，主辦單位宣稱，現場已經湧入3萬名支持者。

活動表定於14時開始，但早在12時就已出現人潮，市民大道二段、忠孝東路一段，以及靠近舞台的北平東路16號小巷弄也塞滿群眾，不少人雖然沒有抽中搖滾區，但仍排隊等候機會進場。約莫13時45分，主辦方也將紹興北街、北平東路段開放給民眾。

記者觀察，不少民眾就聚集到善導寺周圍，還有人自發性發起「洋流」小物，更有民眾想搶頭香參觀競總10時30分就在競總門口排隊，還有不少民眾從外縣市趕來，有苗栗、桃園帶著小朋友、狗狗到場。

在杭州北路、北平東路入口處，擺出「洋流號」坐鎮，到場的民眾也紛紛穿上花襯衫響應。到場的民眾年齡層廣，當中不乏親子團，特別是的，支持者除了綁上洋流緞帶之外，也有人掛著「娃包」，比起競總成立更像是追星活動。

黃姓男子表示，一早就開車中午前就到來希望能夠盡量坐前面一點，也不斷和台北市朋友拉票希望能夠支持沈伯洋。

從北投到來的李姓民眾表示，有搶搖滾區的票，但一點進去就大當機，手機重新整理已來不及位置已搶光，但自己只要看到沈有行程到北投或士林都會到場，希望這次能夠翻轉台北。

住在信義區的楊姓民眾說，之前逛夜市有遇到過還有拍照簽名，今天下午1時到還未開放進場外頭已塞滿人，排了40分鐘才進到會場。

支持者除了綁上洋流緞帶之外，也有人掛著「娃包」。記者邱書昱／攝影

入口處擺放「洋流號」坐鎮。記者邱書昱／攝影

靠近舞台的北平東路16號小巷弄也塞滿群眾。記者邱書昱／攝影