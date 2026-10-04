沈伯洋舊文談毒品「減害」廖先翔：國外「減害」未支持吸毒除罪化

台北市長選戰毒品議題攻防延燒。國民黨立委廖先翔回頭看民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年文章，指從前後文來看，沈伯洋想談的確實是「減害」，並非鼓勵吸毒，文章論述卻將毒品除罪化列為政策選項，他質疑沈伯洋應該說明是否「支持吸毒除罪化」？

國民黨立委廖先翔說，醫療院所的戒毒、替代治療與減害政策，大家都有基本常識，但沈伯洋2014年卻寫下可以「效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」如此前衛的說法，即使放到國外減害政策來看，很難直接找到完全相同的制度。

廖先翔也認為，從沈伯洋文章前後文來看，沈想談的確實是「減害」，而不是鼓勵吸毒，但恐怕將不同概念混在一起。典型的安全注射室並不是社區發毒品，而是希望在吸毒者戒毒前先降低死亡與感染風險，因此在特定場域及專業人員監督下，使用「自備」的毒品。

廖先翔表示，偏偏青鳥覺得事情弄大了，為護航發動攻擊，把蔣萬安過去對既有醫療體系戒毒的檢討，置換成「蔣萬安也支持社區發毒品」，反而讓更多人真的跑去看沈伯洋的全文，才發現難以用「當年對戒毒制度理解錯誤」帶過的，是沈伯洋對吸毒除罪化的態度。

廖先翔指出，沈伯洋當年的論述不只把「毒品除罪化」列為政策選項，更把大量篇幅放在階級差異、社會結構與政府如何定義「合法的癮」，還以鋼彈模型成癮作為類比。沈伯洋論述不斷強調「社會為什麼讓他吸毒」，卻弱化吸毒者本身應承擔什麼責任，沈伯洋到底支不支持吸毒除罪化？雖然青鳥很討厭，但卻是國民黨勝選的最大助力。

國民黨立委賴士葆批評，沈伯洋大談校園安全反毒四招，被挖出2014年曾寫文章，建議效仿他國提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，引發多數家長的強烈反彈，沈伯洋除了回嘴要求辯論外，還硬凹要人家去查美沙冬，難道不知道美沙冬是口服藥嗎？這與他講的提供乾淨針頭又有何關係？這難道不是問A答B嗎？

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885