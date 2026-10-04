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蔣萬安談反毒臉書遭洗版 王鴻薇：青鳥只會勾起沈伯洋「大罷免」記憶

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

台北市毒品議題攻防延燒。台北市長蔣萬安臉書發文強調禁止毒品進入校園、社區，點名沈伯洋不要拿美沙冬計畫遮掩，卻遭超過43萬則留言洗版。國民黨立委王鴻薇說，青鳥用大量帳號出征蔣萬安的臉書，只會勾起中間選民回想起沈伯洋是「大罷免」的領袖記憶。

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王鴻薇指出，沈伯洋主張要在社區中心發放毒品、針頭，合法化毒品的立場駭人聽聞，民進黨側翼、中央部會一級動員，想要全黨救一人，畢竟洋流染毒一屍數命。但偏激側翼青鳥選擇的方法，卻相當可笑，用大量帳號出征蔣萬安的臉書，甚至有些人把自己網軍程式公開在網路上，過去大罷免時各式熟面孔留言，把這幾個月沈伯洋包裝打回原形，達到讓中間選民回想沈伯洋是大罷免領袖記憶。

王鴻薇說，沈伯洋記者會引用的TPOC台灣議題研究中心資料顯示，青鳥側翼的出征對沈伯洋網路風向，不斷地重挫；青鳥出征鬍鬚張中，蔣萬安親自站出來聲援店家的動作，也愈容易被放進「反出征、挺商家」的框架中，鬍鬚張風波讓蔣萬安形象加分占44.27%居首，抵制店家就是政治出征則以40.51%緊追，兩者合計84.78%。

王鴻薇也表示，在狸貓換太子的議題中，26.07%認為蔣萬安「被攻擊過頭」，21.14%認為身世攻擊已超過選戰界線，且同一份數據表示，72.0%呈現改投或支持蔣萬安。青鳥側翼極端失控，當反對發放毒品發放針頭在社區，都會被人出征洗板，中間選民早就被嚇死了，沈伯洋的洋流艦隊，恐怕成為鐵達尼號，而且逃生艙已經被焊死。

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