影／泛藍人士力挺 魏嘉賢成立競總 籲參選人說清楚花蓮未來藍圖
花蓮縣長參選人魏嘉賢今天成立競選總部，現場聚集2、300名支持者，包括2位議員、地方士紳等，魏嘉賢表示，選縣長與選民意代表不同，重點不在造勢規模，而是讓鄉親了解花蓮未來要變成什麼樣子，已提出具體政見與財務規畫，也呼籲其他參選人清楚說明未來藍圖，回應花蓮鄉親最關心的問題。
成立大會由妻子吳韻晨為魏嘉賢披上紅色彩帶，岳父送上象徵「好彩頭」的金色蘿蔔，兩個女兒則獻上發糕與甜米糕，祝福爸爸「步步高升」。岳父更罕見上台致詞為女婿加油打氣，胞弟花蓮市長魏嘉彥、縣議員笛布斯‧顗賚、傅國淵到場力挺，壽豐鄉長曾淑懿也快閃現身致意，另有部分地方泛藍人士到場支持。
活動中特別安排來自日本盛岡市花蓮之友會致贈的達摩點睛儀式，由魏嘉賢在左眼點睛，象徵向自己許下承諾，正式展開實踐願望的旅程；現場並邀請地方樂團演唱競選歌曲，氣氛溫馨熱絡。
魏嘉賢表示，近幾個月持續深入基層、部落及花蓮南北各地走訪，許多原本較少接觸的地方，鄉親反應都相當熱烈。令他意外的是，不少民眾不僅認識他，也知道他投入縣長選舉，許多人發自內心表達期待與鼓勵，成為支持他繼續走下去的重要力量，鄉親提出的建言與需求，都將納入未來政見規畫，作為改善花蓮問題的重要依據。
對於選戰策略，魏嘉賢指出，即使資源較少，也有資源少的打法，縣長選舉與民代選舉最大的不同，在於必須向民眾說清楚花蓮未來發展方向；若只是換人卻沒有提出新的治理藍圖，甚至可能造成嚴重後果，因此參選人有責任讓鄉親了解未來要做什麼、如何改變花蓮。
魏嘉賢表示，他在每場政見發表會中都具體說明未來施政方向，相關政策經過審慎財務規畫與試算，尤其是財劃法修法後新增資源如何運用、如何提升行政效率與治理品質，才是縣長候選人應該向民眾交代的重點，也希望其他參選人能提出具體願景與政策內容。
談到岳父首次公開站台，魏嘉賢說，岳父平時個性嚴謹且不善言詞，過去很少主動拿起麥克風說話，沒想到今天在眾人面前說出心裡話，讓他深受感動，「除了我的父親之外，他就像另一個爸爸」。
至於選擇達摩點睛作為儀式，魏嘉賢表示，過去擔任花蓮市長期間，與日本姐妹城市盛岡市建立深厚情誼，收到許多來自姐妹市的祝福禮物，其中達摩更是對方花費許多心力送來，點睛除象徵祈福與許願，也代表對姐妹城市情誼的珍惜與尊重。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。