影／泛藍人士力挺 魏嘉賢成立競總 籲參選人說清楚花蓮未來藍圖

花蓮縣長參選人魏嘉賢今天成立競選總部，現場聚集2、300名支持者，包括2位議員、地方士紳等，魏嘉賢表示，選縣長與選民意代表不同，重點不在造勢規模，而是讓鄉親了解花蓮未來要變成什麼樣子，已提出具體政見與財務規畫，也呼籲其他參選人清楚說明未來藍圖，回應花蓮鄉親最關心的問題。

成立大會由妻子吳韻晨為魏嘉賢披上紅色彩帶，岳父送上象徵「好彩頭」的金色蘿蔔，兩個女兒則獻上發糕與甜米糕，祝福爸爸「步步高升」。岳父更罕見上台致詞為女婿加油打氣，胞弟花蓮市長魏嘉彥、縣議員笛布斯‧顗賚、傅國淵到場力挺，壽豐鄉長曾淑懿也快閃現身致意，另有部分地方泛藍人士到場支持。

活動中特別安排來自日本盛岡市花蓮之友會致贈的達摩點睛儀式，由魏嘉賢在左眼點睛，象徵向自己許下承諾，正式展開實踐願望的旅程；現場並邀請地方樂團演唱競選歌曲，氣氛溫馨熱絡。

魏嘉賢表示，近幾個月持續深入基層、部落及花蓮南北各地走訪，許多原本較少接觸的地方，鄉親反應都相當熱烈。令他意外的是，不少民眾不僅認識他，也知道他投入縣長選舉，許多人發自內心表達期待與鼓勵，成為支持他繼續走下去的重要力量，鄉親提出的建言與需求，都將納入未來政見規畫，作為改善花蓮問題的重要依據。

對於選戰策略，魏嘉賢指出，即使資源較少，也有資源少的打法，縣長選舉與民代選舉最大的不同，在於必須向民眾說清楚花蓮未來發展方向；若只是換人卻沒有提出新的治理藍圖，甚至可能造成嚴重後果，因此參選人有責任讓鄉親了解未來要做什麼、如何改變花蓮。

魏嘉賢表示，他在每場政見發表會中都具體說明未來施政方向，相關政策經過審慎財務規畫與試算，尤其是財劃法修法後新增資源如何運用、如何提升行政效率與治理品質，才是縣長候選人應該向民眾交代的重點，也希望其他參選人能提出具體願景與政策內容。

談到岳父首次公開站台，魏嘉賢說，岳父平時個性嚴謹且不善言詞，過去很少主動拿起麥克風說話，沒想到今天在眾人面前說出心裡話，讓他深受感動，「除了我的父親之外，他就像另一個爸爸」。

至於選擇達摩點睛作為儀式，魏嘉賢表示，過去擔任花蓮市長期間，與日本姐妹城市盛岡市建立深厚情誼，收到許多來自姐妹市的祝福禮物，其中達摩更是對方花費許多心力送來，點睛除象徵祈福與許願，也代表對姐妹城市情誼的珍惜與尊重。

花蓮縣長參選人魏嘉賢（右）今天成立競選總部，胞弟花蓮市長魏嘉彥（左）到場力挺。記者王思慧／攝影

花蓮縣長參選人魏嘉賢在來自日本盛岡市花蓮之友會致贈的達摩點睛，象徵向自己許下承諾，正式展開實踐願望的旅程。記者王思慧／攝影

花蓮縣長參選人魏嘉賢（右一）兩個女兒與妻子獻上發糕與甜米糕，祝福爸爸「步步高升」。記者王思慧／攝影