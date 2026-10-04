張惇涵、陳世凱南下挺蔡易餘 端2464億、千億交通建設成績單

年底選戰升溫，行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱今天南下嘉義，為民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘及竹崎、梅山鄉長候選人站台，不只拉抬「活力團隊」聲勢，也大打中央執政成績牌。張惇涵端出中央10年挹注嘉義逾2464億元，陳世凱則表示，嘉義交通建設投入已突破1000億元，從產業、交通到觀光建設細數政績，爭取選民支持。

蔡易餘今天上午接連與竹崎鄉長候選人陳宏吉、梅山鄉長候選人吳福仁成立聯合競選總部，包括縣長翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達等人到場。陳世凱致贈「好彩頭」、張惇涵送上「包粽」，營造團結勝選氣勢。

張惇涵表示，中央10年來挹注嘉義超過2464億元，翁章梁任內嘉義縣負債也減少147億元，嘉義已從農業大縣逐步走向農工科技大縣。未來除半導體、無人機產業持續落地，中央也支持中正大學籌設「矽光子半導體學院」，希望將人才留在嘉義，形成「山腳有產業、山頂有觀光」的發展。

陳世凱則從交通建設切入，表示民進黨執政10年來，中央投入嘉義交通建設規模已突破1000億元，包括民雄鐵路高架化、水上機場、布袋港及新塭交流道等重大建設；竹崎、梅山觀光建設也投入超過1.2億元，改善公園、古道及登山步道，未來仍會串聯交通與觀光資源，帶動山區發展。

陳世凱也以「一魚兩吃」形容蔡易餘若當選縣長的優勢，表示蔡易餘擔任3屆立委，知道中央預算「錢要去哪裡爭取」，未來接掌縣政，也能將爭取到的預算落實執行。

蔡易餘則將地方政策聚焦山區觀光，表示竹崎是阿里山重要門戶，將串聯親水公園、觀音瀑布、奮起湖、石棹及阿里山林業鐵路，並發展林鐵區間旅遊；梅山則持續爭取纜車及山區道路改善。陳宏吉提出育兒長照、交通、農業、文化觀光及行政效率等5大方向；吳福仁則主張改善162甲、166線等道路，持續推動梅山纜車。

交通部長陳世凱南下嘉義，為民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘及竹崎鄉長參選人陳宏吉站台助講。記者李宗祐／攝影

蔡易餘、陳宏吉竹崎聯合競選總部成立大會今天登場，支持者擠滿竹崎真武廟康樂台。記者李宗祐／攝影

行政院秘書長張惇涵南下竹崎助選，端出中央挹注嘉義建設及社福政策等執政成績。記者李宗祐／攝影

蔡易餘、陳宏吉竹崎聯合競選總部成立大會湧入大批支持者，現場揮舞扇子為候選人加油。記者李宗祐／攝影

行政院秘書長張惇涵為民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘等人站台，細數中央近年投入嘉義的建設成果。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘在竹崎聯合競選總部成立大會致詞，提出山區觀光及交通建設願景。記者李宗祐／攝影

行政院秘書長張惇涵（左）致贈象徵「包中」的粽子，為竹崎鄉長參選人陳宏吉加油。記者李宗祐／攝影

交通部長陳世凱（左）致贈「好彩頭」，為竹崎鄉長參選人陳宏吉加油打氣。記者李宗祐／攝影